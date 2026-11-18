MADRID — Según informa este miércoles la Agencia EFE a partir de un auto al que ha tenido acceso, el Tribunal de Cuentas ha acordado abrir una investigación para determinar si existieron irregularidades contables o menoscabo de fondos públicos en los salarios abonados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por el puesto que desempeñó en la Diputación de Badajoz.

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Alcance de las diligencias contables y contexto judicial

Con esta resolución, el órgano fiscalizador inicia actuaciones previas para examinar la gestión económica vinculada a la contratación y las retribuciones percibidas por el músico en la institución provincial extremeña. El procedimiento busca esclarecer si los pagos efectuados con cargo al erario público estuvieron debidamente justificados y se ajustaron a la normativa presupuestaria vigente durante su etapa como responsable de la Oficina de Artes Escénicas.

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La decisión del Tribunal de Cuentas se suma al recorrido judicial del caso en la vía penal, donde la defensa de David Sánchez ya ha presentado recurso contra su condena denunciando haber sido objeto de una «investigación prospectiva». Por su parte, desde el entorno del Ejecutivo y del PSOE se ha defendido en reiteradas ocasiones la legalidad de su trayectoria profesional, calificando las denuncias impulsadas contra el entorno familiar del presidente del Gobierno de causas sin fundamento.

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