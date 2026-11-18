MADRID — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido salir al paso de la fuerte controversia generada tras sus recientes declaraciones sobre la gestión socialista en Andalucía, asegurando de forma rotunda que sus críticas no iban dirigidas a los andaluces, sino a las políticas del PSOE.

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La polémica estalló a raíz de un mitin pronunciado en Móstoles, enmarcado en la campaña electoral, donde la dirigente madrileña repasó lo que calificó como la «decadencia» y el «desastre» heredado de la «Andalucía socialista», aludiendo a altas tasas de fracaso escolar, problemas en la sanidad pública y peores datos de empleo, además de utilizar expresiones que fueron duramente reprobadas por los partidos de la oposición.

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La respuesta de la presidenta madrileña

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Ante la oleada de críticas provenientes de diferentes formaciones políticas, que interpretaron sus palabras como un ataque directo a la comunidad autónoma y a su ciudadanía, Ayuso ha matizado su postura a través de un mensaje público y de sus intervenciones en campaña.

La presidenta regional ha recalcado que «Andalucía ya salió del socialismo, de la utilización de lo público para hundirlo, como hicieron con los ERE, el empleo o la educación». Asimismo, zanjó las acusaciones tachándolas de demagogia: «Y no, señores demagogos: no me meto con los andaluces. Me meto con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE».

Reacciones cruzadas en el tablero político

Las palabras de la mandataria madrileña han agitado con intensidad el panorama político nacional y la campaña de los comicios. Desde el Partido Socialista, figuras como la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han cargado duramente contra lo que consideran un desprecio supremacista hacia el sur de España y han afeado el silencio de los dirigentes populares. Por su parte, sectores del Partido Popular han defendido el cariño de Ayuso hacia la región andaluza, focalizando el debate exclusivamente en la crítica a la herencia de los gobiernos socialistas de etapas anteriores.