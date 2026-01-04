El alto mando militar de Venezuela ha emitido un comunicado en el que expresa su respaldo a la presidencia de Delcy Rodríguez, tras la reciente crisis política. Con su declaración —“Patria continúa”—, buscan ofrecer una imagen de estabilidad institucional y asegurar que las fuerzas armadas seguirán comprometidas con el orden y la gobernabilidad.



*En plena incertidumbre política, el respaldo del Ejército Bolivariano de Venezuela llega como una señal clara de continuidad del régimen. Según el comunicado difundido en los medios, las autoridades militares afirman que respaldan oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta interina y garantizan su compromiso de mantener el orden ciudadano ante cualquier escenario. *

*El documento militar enfatiza la necesidad de preservar la soberanía, las instituciones y el legado del país, instando a la población a mantener la calma. Aseguran que “la Patria continúa” y que cualquier transición o cambio político será manejado conforme a la ley y con la participación de las fuerzas de seguridad. *

*Este respaldo busca contrarrestar las versiones de caos institucional difundidas desde el exterior y algunos sectores de oposición. El Ejército señala que su misión es garantizar la estabilidad, la integridad territorial y la seguridad social, rechazando cualquier intento de desestabilización o intervención externa. *

Analistas interpretan este gesto como un intento de mostrar cohesión interna y continuidad del poder; la declaración también podría ser una respuesta preventiva a posibles intentos de vacíos de autoridad o divisiones dentro del aparato militar. Además, el respaldo público pretende disuadir a quienes pudieran buscar cambios abruptos en la conducción del país.

Qué implica este apoyo militar

🔹 Legitimación inmediata de Delcy Rodríguez como autoridad reconocida por las fuerzas armadas.

🔹 Envío de un mensaje de estabilidad interna al país —y de disuasión a actores externos.

🔹 Reducción de la posibilidad de fracturas militares o golpes internos tras la crisis.

🔹 Consolidación de un nuevo liderazgo bajo supervisión militar.

Conclusión

El respaldo del Ejército Bolivariano a Delcy Rodríguez confirma que, por ahora, el régimen mantiene su control institucional y militar. La expresión “Patria continúa” se presenta como un compromiso de continuidad, orden y lealtad, en un momento en el que Venezuela atraviesa una de sus mayores crisis. Este apoyo puede ser decisivo para mantener la cohesión del poder frente a turbulencias políticas y sociales.