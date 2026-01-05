La combinación ganadora del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado ayer, domingo 4 de enero de 2026, ha dejado una lluvia de premios menores, aunque el bote principal ha quedado desierto. El sorteo, que puso en juego un premio acumulado de 13,5 millones de euros, se celebró como es habitual en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

Combinación Ganadora

• Números: 7, 8, 22, 32, 45

• Número Clave (Reintegro): 4

Escrutinio y Reparto de Premios

• 1ª Categoría (5 + 1): No hubo acertantes. El bote se acumula para el próximo sorteo.

• 2ª Categoría (5 + 0): Hubo 1 acertante que cobrará un premio de 150.266,63 €.

• 3ª Categoría (4 + 1): Se registraron 17 acertantes con un premio de 1.607,13 € cada uno.

• 4ª Categoría (4 + 0): Se registraron 177 acertantes con un premio de 180,08 € cada uno.

• 5ª Categoría (3 + 1): Se registraron 981 acertantes con un premio de 37,13 € cada uno.

• 6ª Categoría (3 + 0): Se registraron 7.766 acertantes con un premio de 15,22 € cada uno.

• 7ª Categoría (2 + 1): Se registraron 13.882 acertantes con un premio de 6,56 € cada uno.

• 8ª Categoría (2 + 0): Se registraron 122.259 acertantes con un premio de 3,00 € cada uno.

• Reintegro (Clave): Hubo 218.441 boletos premiados con la devolución de la apuesta (1,50 €).

Detalles del próximo sorteo

Al no haber ganadores de la máxima categoría, el bote sigue creciendo. Para el sorteo del próximo domingo 11 de enero de 2026, se estima un premio acumulado de 14,4 millones de euros para un único acertante de Primera Categoría.

Nota oficial: Los resultados han sido extraídos de las listas provisionales de Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda validar siempre los boletos en los puntos de venta autorizados.