El santoral católico conmemora hoy, 5 de enero, a figuras que representan los dos pulmones de la Iglesia: la incansable actividad misionera y la profunda vida contemplativa. Destacan San Juan Neumann, el primer obispo estadounidense en ser canonizado, y San Simeón el Estilita, uno de los ascetas más asombrosos de la historia.

San Juan Neumann, obispo

Juan Neumann (1811-1860) nació en Bohemia (actual República Checa), pero desarrolló toda su labor pastoral en Estados Unidos, donde llegó como un humilde misionero con solo un dólar en el bolsillo.

Educación y Parroquias: Como obispo de Filadelfia, fue el gran arquitecto del sistema de escuelas parroquiales en EE. UU. En solo ocho años, fundó casi cien escuelas para asegurar la formación cristiana de los hijos de inmigrantes.

Cercanía al Pueblo: Hablaba ocho idiomas, lo que le permitía confesar y predicar a inmigrantes de diversas nacionalidades en su propia lengua.

Humildad Extrema: A pesar de su cargo, prefería caminar a pie por su diócesis y vestía de forma sencilla, dedicando todos los recursos de la Iglesia a los pobres y a la construcción de la Catedral de los Santos Pedro y Pablo.

San Simeón el Estilita, monje

San Simeón (390-459) es famoso por haber llevado el ascetismo a un nivel extremo para alejarse de las distracciones del mundo y acercarse a Dios.

La Columna: Tras vivir en cuevas y monasterios, decidió vivir sobre una columna (en griego stylos, de ahí «estilita») cerca de Alepo, Siria. Pasó 37 años sobre plataformas cada vez más altas.

Imán Espiritual: A pesar de su aislamiento, miles de personas de todo el mundo (incluyendo emperadores y beduinos) acudían al pie de su columna para pedir consejo, oraciones y milagros. Fue un gran pacificador y defensor de la fe ortodoxa.

Otros santos que se celebran el 5 de enero

En este día previo a la Epifanía, la Iglesia también recuerda a:

San Eduardo el Confesor, rey: Aunque su fiesta principal es en octubre, el 5 de enero se conmemora su fallecimiento en 1066. Fue uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra, recordado por su piedad, su justicia y por fundar la Abadía de Westminster.

Santa Genoveva Torres Morales: Santa española (siglo XX) que, a pesar de haber perdido una pierna siendo joven, fundó la Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Ángeles para ayudar a mujeres solas.

San Gerlaco de Valkenburg: Ermitaño holandés del siglo XII que, tras una vida de soldado, dedicó sus años a la penitencia viviendo dentro del tronco de un árbol hueco.

Ermitaño holandés del siglo XII que, tras una vida de soldado, dedicó sus años a la penitencia viviendo dentro del tronco de un árbol hueco. Santa Sinclética de Alejandría: Una de las «Madres del Desierto» del siglo IV, conocida por su sabiduría espiritual y sus enseñanzas para las mujeres que buscaban la vida monástica.

