Hoy no es un lunes cualquiera. La víspera de Reyes llega cargada de una energía vibrante gracias a la Luna en Leo, que nos empuja a ser generosos, creativos y a buscar el brillo en cada detalle. Es el momento de los preparativos finales, de la ilusión compartida y de cerrar la temporada festiva con la cabeza alta. Con el Sol en Capricornio aportando el realismo necesario, hoy es el día perfecto para liderar proyectos en la oficina y, al salir, entregarse a la magia de la noche más esperada. ¡Deja que tu niño interior tome el mando!

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía es desbordante. En el trabajo, serás quien tome las riendas de los asuntos pendientes, y en lo personal, tu entusiasmo será el motor de la celebración.

Foco: la autoexpresión. Si tienes que entregar un regalo hoy, será el más original de todos.

la autoexpresión. Si tienes que entregar un regalo hoy, será el más original de todos. Amor: vive la noche con pasión; la Luna en un signo de fuego como el tuyo te hace irresistible.

vive la noche con pasión; la Luna en un signo de fuego como el tuyo te hace irresistible. Número de la suerte: 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque el mundo exterior esté frenético, tú buscas la calidez del hogar. Es un día ideal para organizar una cena íntima o preparar los zapatos para los Reyes con mimo.

Hogar: te sentirás muy orgulloso de tus tradiciones familiares. Disfrutas de la estabilidad.

te sentirás muy orgulloso de tus tradiciones familiares. Disfrutas de la estabilidad. Dinero: cuidado con los gastos de última hora; busca la calidad frente a la cantidad.

cuidado con los gastos de última hora; busca la calidad frente a la cantidad. Número de la suerte: 14.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu capacidad de comunicación es tu gran herramienta hoy. Los recados de última hora y las reuniones sociales fluirán gracias a tu agilidad mental.

Mente: recibirás noticias emocionantes a través de un mensaje o llamada inesperada.

recibirás noticias emocionantes a través de un mensaje o llamada inesperada. Social: tu conversación será la más brillante de la tarde. Disfruta del intercambio de ideas.

tu conversación será la más brillante de la tarde. Disfruta del intercambio de ideas. Número de la suerte: 3.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy te centras en lo práctico y en el valor de las cosas. Querrás asegurarte de que todos tus seres queridos tengan lo que necesitan para la gran noche.

Finanzas: es un buen día para revisar tus gastos y sentir que tienes el control sobre tus posesiones.

es un buen día para revisar tus gastos y sentir que tienes el control sobre tus posesiones. Emoción: tu generosidad es silenciosa pero profunda. Te sentirás muy valorado por los tuyos.

tu generosidad es silenciosa pero profunda. Te sentirás muy valorado por los tuyos. Número de la suerte: 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

¡La Luna sigue en tu signo! Eres el rey o la reina de la víspera de Reyes. Tu magnetismo es total y tu vitalidad contagiará a cualquiera que se cruce contigo.

Energía: aprovecha este impulso para pedir lo que deseas. El universo está especialmente receptivo a tus peticiones.

aprovecha este impulso para pedir lo que deseas. El universo está especialmente receptivo a tus peticiones. Imagen: estarás radiante. Hoy es un día para lucirte y disfrutar del protagonismo.

estarás radiante. Hoy es un día para lucirte y disfrutar del protagonismo. Número de la suerte: 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Prefieres un papel secundario y discreto. Tu labor hoy será la de «ayudante de los Reyes», asegurándote de que todo funcione a la perfección en la sombra.

Foco: el servicio. Ayudar a los demás te dará una satisfacción íntima y muy real.

el servicio. Ayudar a los demás te dará una satisfacción íntima y muy real. Paz: busca un momento de silencio antes de que empiece el jaleo de la noche; lo necesitas.

busca un momento de silencio antes de que empiece el jaleo de la noche; lo necesitas. Número de la suerte: 9.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tus planes sociales son el plato fuerte del día. Estarás rodeado de amigos y gente querida, disfrutando de la cabalgata o de reuniones llenas de risas.

Social: un proyecto que compartes con amigos recibe una dosis de creatividad muy necesaria.

un proyecto que compartes con amigos recibe una dosis de creatividad muy necesaria. Esperanza: hoy sientes que tus deseos para 2026 están más cerca de cumplirse que nunca.

hoy sientes que tus deseos para 2026 están más cerca de cumplirse que nunca. Número de la suerte: 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu ambición profesional no descansa ni en víspera de festivo. Podrías cerrar un trato importante o recibir un elogio que consolida tu posición.

Éxito: tu seriedad contrasta con la fiesta ajena, pero te dará resultados tangibles muy pronto.

tu seriedad contrasta con la fiesta ajena, pero te dará resultados tangibles muy pronto. Familia: intenta desconectar del trabajo al caer el sol para disfrutar de la magia nocturna.

intenta desconectar del trabajo al caer el sol para disfrutar de la magia nocturna. Número de la suerte: 10.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu libre busca expandirse. Si no estás viajando, estarás planeando tu próxima aventura con una ilusión renovada por el nuevo ciclo.

Filosofía: hoy tus convicciones se refuerzan. Transmites un optimismo que ayuda a los demás a confiar en el futuro.

hoy tus convicciones se refuerzan. Transmites un optimismo que ayuda a los demás a confiar en el futuro. Acción: un desplazamiento de última hora será muy divertido y productivo.

un desplazamiento de última hora será muy divertido y productivo. Número de la suerte: 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Día de mucha intensidad emocional. Con el Sol en tu signo, tienes el control, pero hoy la Luna te invita a profundizar en tus secretos y deseos.

Transformación: es una noche ideal para dejar ir un miedo antiguo. El «regalo» que te haces es tu propia libertad.

es una noche ideal para dejar ir un miedo antiguo. El «regalo» que te haces es tu propia libertad. Intimidad: vivirás momentos de mucha conexión espiritual con tu pareja o alguien especial.

vivirás momentos de mucha conexión espiritual con tu pareja o alguien especial. Número de la suerte: 8.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El foco está en el «otro». Tu pareja o un socio cercano te sorprenderá con una iniciativa que te obligará a salir de tu zona de confort.

Vínculos: disfruta de la compañía. Hoy la armonía en las relaciones es la clave para una noche mágica.

disfruta de la compañía. Hoy la armonía en las relaciones es la clave para una noche mágica. Acuerdo: es un día excelente para firmar paces o pactar nuevas reglas de convivencia.

es un día excelente para firmar paces o pactar nuevas reglas de convivencia. Número de la suerte: 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Te volcarás en los detalles prácticos para que a nadie le falte de nada. Tu sensibilidad te permite saber exactamente qué regalo o gesto necesita cada persona.