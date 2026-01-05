Aquí tienes los resultados oficiales de los sorteos de la ONCE celebrados este primer domingo del año. Te recordamos que la suerte ha vuelto a repartir premios importantes, destacando el Sueldazo con su característico premio mensual y los sorteos diarios del Super 11.

Sueldazo de la ONCE: Domingo 4 de enero

El primer premio del Sueldazo ofrece al ganador un pago de 300.000 euros al contado más un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años.

• Número principal: 74402

• Serie: 047

Premios adicionales (2.000€ al mes durante 10 años):

Además del premio mayor, se han extraído cuatro números adicionales con sus respectivas series:

• Número: 17975 | Serie: 046

• Número: 21911 | Serie: 043

• Número: 43136 | Serie: 029

• Número: 88483 | Serie: 039

Super 11 (Anteriormente Super Once)

El sorteo del Super 11 se celebra tres veces al día. Estos son los números que conforman la combinación ganadora para el sorteo de hoy:

• Combinación: 07, 20, 22, 26, 29, 37, 38, 41, 44, 47, 48, 51, 53, 60, 63, 71, 73, 74, 82, 84

Nota informativa: Estos resultados tienen carácter informativo. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Se recomienda siempre cotejar el décimo en los puntos de venta autorizados o en la web oficial.