Ceuta revisa hoy, miércoles 17 de junio de 2026, el mapa de precios de carburantes con datos del Ministerio para la Transición Ecológica. En la jornada se han analizado 10 estaciones y, aunque las cifras se mueven en un rango relativamente estrecho, hay diferencias claras que pueden notarse en el repostaje.
Según el informe ministerial, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1,439 €/L (con un mínimo de 1,409 € y un máximo de 1,449 €). En Gasolina 98, el promedio es de 1,466 €/L. Para el Diésel A, el promedio alcanza los 1,528 €/L, con precios entre 1,499 € y 1,538 €.
Si buscas ahorrar, lo más relevante es comparar por surtidor y tipo de combustible. A continuación, te dejamos las opciones más baratas y las más caras registradas hoy en Ceuta.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.409 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.409 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.429 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.448 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.448 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.439 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.439 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.459 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.478 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.478 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.519 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.538 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.538 €/L
Las más caras
La parte alta del ranking de precios de hoy también aparece concentrada en pocos puntos. Para Gasolina 95, las estaciones con el precio más elevado según el listado analizado son:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.449 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.449 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.448 €/L
Recuerda: las cifras corresponden al muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica y reflejan el nivel de precios observado en la fecha indicada.
Consejos
- Compara antes de repostar: con diferencias de décimas en €/L, el ahorro se nota si haces recargas habituales.
- Filtra por el combustible correcto (95, 98 o Diésel A). No todas las estaciones tienen la misma ventaja en cada tipo.
- Planifica la ruta: si la estación “más barata” te obliga a dar rodeos, compensa mirar el coste total del trayecto.
- Vigila la estabilidad del precio: al ser un mercado que puede moverse por la jornada, conviene revisar el listado cuando vayas a repostar.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.