El precio de la luz para hoy, miércoles 17 de junio de 2026, se mueve con una media de 0,1478 €/kWh. La jornada deja claro el patrón: durante el día hay tramos más llevaderos, pero por la noche aparece el pico máximo que encarece el consumo.

En concreto, la hora más cara es 21-22 h con 0,2663 €/kWh, mientras que el mejor momento para planificar tareas en casa llega en el 14-15 h, cuando el precio baja a 0,0626 €/kWh. Si puedes, desplaza consumos intensivos como lavadora o lavavajillas a estas ventanas.

Horas clave para ahorrar: el mejor tramo y en qué fijarte

Para recortar la factura hoy, el foco está en la franja más barata: 14-15 h, con 0,0626 €/kWh (además, destaca el tramo de con 0,07 €/kWh según la referencia del día). En el otro extremo, 21-22 h marca el máximo con 0,2663 €/kWh, así que es la franja a vigilar si no quieres pagar de más en horas de cena y descanso.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

Madrugada (00-07 h): los precios se mantienen en niveles moderados, con valores que rondan el entorno de la media diaria, sin grandes oportunidades claras, aunque sí sirven para evitar picos si tienes que tirar de consumo puntual.

Mañana (07-14 h): el coste sigue siendo razonable, pero apunta a un giro hacia la parte más favorable del día. En la zona de 13-14 h ya se aprecia la caída que culmina en el tramo más barato de 14-15 h.

Tarde (14-20 h): se concentra la ventana de ahorro: el precio baja con fuerza en 14-15 h y después se mantiene relativamente contenido durante parte de la tarde, aunque empieza a ir subiendo conforme se acerca la noche.

Noche (20-24 h): aquí llega la parte más delicada. Desde 20-21 h el precio aumenta y escala con claridad, hasta alcanzar el pico máximo de 21-22 h (0,2663 €/kWh). A partir de ahí, el precio vuelve a bajar, pero ya conviene haber trasladado el mayor consumo a las horas recomendables.

Precio de la luz por horas (miércoles 17/06/2026)