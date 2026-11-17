MADRID — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la subida salarial del 4,5% destinada a los empleados públicos para el próximo año 2027. Este incremento se enmarca dentro del acuerdo plurianual alcanzado por el Ejecutivo con las organizaciones sindicales (CC OO, UGT y CSIF) para actualizar las retribuciones del sector público.

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Un incremento enmarcado en el acuerdo plurianual

La medida, anunciada durante una entrevista en televisión, se aplicará con efectos desde el 1 de enero de 2027 y beneficiará a más de tres millones de trabajadores de las diferentes administraciones públicas.

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Este aumento del 4,5% forma parte de la hoja de ruta pactada con los sindicatos para el periodo 2025-2028, un marco que contempla una subida global acumulada del 11% con el fin de proteger y consolidar el poder adquisitivo de los empleados públicos frente a la evolución del coste de la vida. Asimismo, el Ejecutivo prevé sumar de forma adicional un porcentaje vinculado a la desviación de la inflación conforme a las cláusulas de garantía salarial establecidas en dicho acuerdo.

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Paquete de medidas socioeconómicas

El anuncio de la subida para el personal de las administraciones públicas se aúna a otras medidas en el ámbito laboral y social que el Consejo de Ministros aborda en su sesión semanal, reforzando el compromiso gubernamental con la mejora de las rentas salariales y la protección de los trabajadores en el escenario económico actual.