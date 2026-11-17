El administrador ferroviario Adif mantuvo en secreto una amenaza de bomba recibida el pasado 6 de noviembre en las dependencias del Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Atocha, en Madrid, con el objetivo de evitar que los operadores abandonaran sus puestos de trabajo y garantizar así la continuidad del servicio.

Lee tambien: Vox responde a Sánchez tras sus acusaciones por la entrevista a Abascal en ‘La Revuelta’: «Santiago sabe lo que es una amenaza»

Según fuentes policiales, el aviso de alerta se registró sobre las 14:30 horas, movilizando de inmediato a varias patrullas de la Policía Nacional y a equipos de guías caninos especializados en la detección de explosivos. Sin embargo, mientras los agentes inspeccionaban el edificio —en una intervención que posteriormente se confirmó como una falsa alarma—, el desalojo se limitó únicamente a la primera planta del inmueble.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Los trabajadores de las áreas críticas de regulación y gestión de la red en tiempo real, ubicados en las plantas superiores, denunciaron haber permanecido totalmente ajenos a la situación y sin recibir instrucciones de evacuación. La plantilla ha criticado con dureza a la dirección de la compañía por priorizar la operatividad del tráfico por encima de la seguridad e integridad física de los empleados, recordando que el incidente se produjo además en un clima de alta sensibilidad tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Los afectados exigen una investigación a fondo y una revisión urgente de los protocolos de emergencia ante amenazas de esta naturaleza.

Lee tambien: Albares advierte de que se investigará hasta el fondo para esclarecer el origen de las amenazas de bomba en vuelos