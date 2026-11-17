El derecho al aborto se ha convertido en uno de los frentes ideológicos de la campaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, situando el foco en la divergencia de modelos que defienden las principales fuerzas políticas. Aunque el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo no figura bajo una amenaza explícita de derogación total en los programas, el panorama normativo que se abre tras los comicios dibuja escenarios diametralmente opuestos según el bloque que acapare la gobernabilidad.

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Por un lado, los partidos de la izquierda sitúan la protección de los derechos reproductivos como un pilar innegociable, planteando incluso iniciativas orientadas a elevar su garantía institucional e impedir futuros retrocesos legislativos. Esta línea busca blindar el acceso a la sanidad pública y asegurar que la práctica se realice en condiciones de absoluta equidad y seguridad en todo el territorio nacional, contrarrestando las barreras que históricamente se han encontrado en determinadas comunidades autónomas.

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En el extremo opuesto, sectores conservadores y de la derecha política ponen el acento en la revisión de los supuestos actuales, situando en el centro de la polémica el acceso de las menores de edad a la intervención sin el preceptivo consentimiento o conocimiento paterno. Mientras que formaciones como Vox eluden o endurecen su discurso exigiendo una marcha atrás en los avances legislativos recientes, el Partido Popular evita concretar medidas drásticas en su programa electoral, aunque mantiene una postura históricamente recelosa ante los marcos de autonomía de las jóvenes.

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El debate evidencia así que, más allá de la continuidad formal de la ley, el modelo de derechos reproductivos en España se jugará en la práctica: desde la defensa de su rango y blindaje constitucional hasta la restricción de los protocolos actuales que afectan directamente a las menores y a la accesibilidad en la red sanitaria pública.