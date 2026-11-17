MADRID — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha generado una fuerte controversia en el ámbito político tras pronunciar unas palabras sobre el líder de Vox, Santiago Abascal, durante una intervención en un espacio de entrevistas.

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Durante la conversación, el jefe del Ejecutivo abordó la figura del dirigente de la formación opositora, aludiendo a contradicciones ideológicas y refiriéndose a su aspecto físico y sus supuestos orígenes ancestrales. Las declaraciones han provocado reacciones encontradas y un intenso debate en las redes sociales y en el arco político nacional.

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Valoración sobre la identidad y el físico

En el transcurso de la charla, Sánchez calificó al líder de Vox de mantener posturas de carácter restrictivo hacia determinados colectivos, al tiempo que introdujo una apreciación sobre la herencia genética de Abascal. El presidente sostuvo que en los rasgos físicos del político opositor, mencionando de forma específica su complexión y el uso de barba, se reflejaban dichos componentes ancestrales.

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El intercambio continuó con referencias humorísticas sobre la participación en celebraciones tradicionales y navideñas, un punto que rápidamente captó la atención de la opinión pública y de los distintos formaciones políticas, polarizando las reacciones en los medios de comunicación.

Reacciones en el escenario político

El episodio ha sido duramente criticado por sectores de la oposición, que han calificado los comentarios de desafortunados y de índole discriminatoria. Por su parte, desde los entornos gubernamentales se ha restado peso a la polémica, enmarcando las palabras dentro de un tono distendido en el contexto de una entrevista de carácter distendido.

El debate se produce en un momento de alta tensión política, intensificando el cruce de descalificaciones entre los principales partidos a nivel nacional.