El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una reunión oficial en el Palacio de Miraflores con el líder chavista Nicolás Maduro, un encuentro que se produjo exactamente un mes después de que el mandatario venezolano enviara una misiva de felicitación a Pedro Sánchez con motivo de su investidura.

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Según la documentación y los registros de la época, Maduro remitió una carta fechada el 7 de enero de 2020 —coincidiendo con la formación del Ejecutivo de coalición del PSOE con Unidas Podemos— en la que abogaba por «reabrir caminos de relacionamiento venturoso» con España. Apenas cuatro semanas después, el 7 de febrero, Zapatero se desplazó a Caracas para reunirse cara a cara con el dirigente venezolano.

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El encuentro en el palacio presidencial no estuvo exento de simbolismo y alcance político, ya que se celebró en un momento marcado por la polémica en torno al denominado Delcygate y el posterior plantón del Gobierno a Juan Guaidó. En la cita, Zapatero fue recibido por el propio Maduro, acompañado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Cilia Flores. Con los años, y tras la consolidación de su papel como mediador oficioso, el ex jefe del Ejecutivo español ha mantenido estrechos vínculos con la cúpula del régimen chavista, afianzando un canal directo de interlocución que continúa generando un intenso debate político en España.

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