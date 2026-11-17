La aerolínea Plus Ultra ha decidido cancelar la práctica totalidad de sus operaciones internacionales y suspender todas sus rutas a partir de este martes, con la única excepción de sus conexiones con Venezuela. La drástica medida, adoptada en plena crisis financiera de la compañía, afecta de lleno a los pasajeros con billetes ya vendidos para destinos como Perú, Colombia o Argentina.

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La empresa, que se encuentra inmersa en un preconcurso de acreedores y tramitando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la práctica totalidad de su plantilla de 679 trabajadores, ha justificado la decisión en su absoluta incapacidad de liquidez para sufragar el suministro de carburante. Según la documentación interna remitida a los sindicatos, el desvío en el coste del combustible —con un incremento del 51% sobre lo presupuestado— y los desequilibrios operativos provocaron un EBITDA negativo superior a los 31 millones de euros entre febrero y agosto, con pérdidas mensuales de hasta 150.000 euros por cada trayecto en determinadas rutas.

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Tras la reestructuración, la aerolínea mantendrá únicamente operativas las conexiones con Caracas desde Madrid y Canarias, al considerarlas los únicos trayectos rentables. Sin embargo, este repliegue definitivo deja en absoluta incertidumbre el futuro de los 51 millones de euros pendientes de devolución a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), procedentes del controvertido rescate público de 53 millones concedido por el Gobierno en 2021. Con la aerolínea incapaz de hacer frente a los pagos y los intentos de salvamento empresarial frustrados, el Estado afronta ahora un escenario crítico para recuperar los fondos inyectados o ejecutar las garantías sobre el accionariado.

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