La Copa del Mundo recorrió este lunes el suburbano madrileño en un trayecto que concluyó en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, permitiendo que los menores ingresados y sus familiares pudieran contemplar de cerca el emblemático trofeo. La iniciativa, impulsada de manera conjunta por la Comunidad de Madrid y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), transformó la rutina del transporte público y la jornada hospitalaria en un encuentro singular.

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Un itinerario por el suburbano madrileño desde la estación de Sol hasta Ibiza

El desplazamiento del galardón futbolístico comenzó en la céntrica estación de Sol, punto de partida de un itinerario diseñado a través de la red del Metro de Madrid. Desde este enclave, el trofeo realizó el primer tramo de su recorrido utilizando la línea 2 hasta alcanzar la estación de Príncipe de Vergara. Una vez allí, se efectuó el correspondiente transbordo hacia la línea 9 para proseguir el trayecto hasta la parada de Ibiza, elegida por tratarse de la estación más próxima al recinto sanitario.

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Durante los aproximadamente veinte minutos que duró el desplazamiento subterráneo, la presencia de la Copa del Mundo en los vagones e instalaciones del transporte público despertó una notable expectación. Numerosos viajeros que utilizaban el servicio en ese momento se vieron sorprendidos al encontrarse con el trofeo en pleno trayecto y aprovecharon la oportunidad para inmortalizar el momento fotografiándose junto a él antes de que continuara su camino hacia el centro hospitalario.

🇪🇸 La Copa del Mundo que conquistó la @SEFutbol ha viajado este lunes en @metro_madrid a un destino muy especial.



⚽️ Niños, familiares y profesionales del Hospital público Niño Jesús han podido alzar el trofeo y sentirse Campeones del Mundo.



+Info: https://t.co/bPAGWI0mKX pic.twitter.com/kBR3fc5aDN — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) November 16, 2026

Recepción en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús con cerca de un centenar de asistentes

El destino final de este recorrido por la capital española fue el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. En las instalaciones de este centro de referencia pediátrica se congregaron alrededor de un centenar de niños y familiares, quienes aguardaban para recibir el galardón y observarlo de primera mano.

El acto institucional de bienvenida contó con la participación de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien acompañó a los asistentes durante la presentación del trofeo en el recinto sanitario. De este modo, los pequeños pacientes tuvieron ocasión de acercarse a la Copa del Mundo sin necesidad de abandonar el entorno hospitalario.

Colaboración institucional entre la Comunidad de Madrid y la RFEF

Esta acción se llevó a cabo gracias a la estrecha colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Ambas entidades coordinaron el traslado del trofeo desde el centro de la ciudad hasta el complejo pediátrico con el propósito de acercar este símbolo deportivo a los menores hospitalizados.

Con el desarrollo de este itinerario por el Metro de Madrid y la posterior recepción en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, la iniciativa logró convertir una jornada hospitalaria habitual en una experiencia especial tanto para los niños ingresados como para sus allegados y los usuarios del transporte público que coincidieron con el recorrido.