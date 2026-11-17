MADRID — El mercado inmobiliario español ha registrado un frenazo notable. Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas experimentó un descenso interanual del 13,4% en el mes de septiembre, situándose en un total de 54.548 operaciones.

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Esta contracción representa la mayor caída interanual en el sector en más de dos años y devuelve a los indicadores a terreno negativo, rompiendo con el dinamismo previo tras un ejercicio anterior especialmente elevado.

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Desglose por tipo de vivienda y retroceso generalizado

El repliegue de la actividad afectó a todos los segmentos del mercado residencial:

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Vivienda usada: Las transacciones de inmuebles de segunda mano sufrieron un retroceso del 14% , con 42.403 operaciones registradas, consolidándose como el principal motor del descenso debido a su peso mayoritario en el mercado.

Las transacciones de inmuebles de segunda mano sufrieron un retroceso del , con 42.403 operaciones registradas, consolidándose como el principal motor del descenso debido a su peso mayoritario en el mercado. Obra nueva: La compraventa de viviendas de nueva construcción descendió un 11,6% , alcanzando las 12.145 operaciones.

La compraventa de viviendas de nueva construcción descendió un , alcanzando las 12.145 operaciones. Régimen de protección: La vivienda protegida registró el descenso más acusado, con una caída del 21,6% (3.368 operaciones), frente al retroceso del 12,8% experimentado por la vivienda libre.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, la contracción de las transacciones se sitúa en el 3,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

La tensión de los precios y la escasez de oferta

Los expertos apuntan a la fuerte tensión que soporta el mercado como la principal causa de este retroceso. La combinación de unos precios elevados y un volumen de oferta insuficiente para satisfacer la persistente demanda está ralentizando las firmas notariales, a pesar de que el volumen de operaciones mensual continúa moviéndose en cifras históricamente significativas.