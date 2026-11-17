MADRID — El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que concluye que no existen evidencias de que la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta a finales del pasado mes de julio fuera instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes.

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El documento, elaborado en el marco de la investigación judicial que encabeza la magistrada María Tardón, contrasta los acontecimientos de este verano con la grave crisis fronteriza vivida en mayo de 2021, estableciendo un detallado análisis comparativo que descarta la implicación del Estado alauita en los hechos recientes.

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Radiografía de dos crisis diferenciadas

Mientras que el organismo de inteligencia sí acreditó en su momento que la avalancha de 2021 respondió a una operación estatal directa y deliberada para ejercer presión diplomática sobre España, el análisis referido a la situación de este verano apunta a un origen descentralizado.

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Según el informe de los servicios secretos, la movilización de julio se debió fundamentalmente a factores de carácter socioeconómico —como la falta de expectativas laborales en la región vecina— y a un factor de carácter oportunista impulsado por bulos y convocatorias difundidas de manera viral a través de redes sociales, sin una dirección centralizada por parte de Rabat.

Asimismo, el CNI señala que la respuesta de las autoridades de seguridad marroquíes durante aquellos días estuvo condicionada por la priorización de los dispositivos de seguridad con motivo de la Fiesta del Trono y la presencia institucional en la zona, distanciándose de la estrategia de presión oficial detectada en el precedente de 2021.

Repercusión judicial y política

La conclusión del CNI aporta nuevos elementos a la causa judicial que instruye la Audiencia Nacional, en la que se analizan las circunstancias y la gestión institucional de la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, abriendo un nuevo foco de debate sobre la naturaleza de los flujos migratorios y las relaciones bilaterales en la frontera sur.