Pasajeros que desembarcan en el Puerto de Ceuta procedentes de Algeciras estarían encontrándose con importantes deficiencias en materia de accesibilidad y servicios básicos a la salida de la Estación Marítima, una infraestructura inaugurada recientemente. Así lo ha denunciado una vecina de la ciudad, según informa El Pueblo de Ceuta.

De acuerdo con el testimonio recogido por este medio, los viajeros deben recorrer largos tramos peatonales para abandonar el recinto portuario sin disponer de bancos ni zonas de descanso. Esta situación afectaría especialmente a personas mayores, con movilidad reducida, discapacidad o problemas de salud, para quienes el esfuerzo físico tras el desembarque puede suponer un riesgo al no contar con espacios donde detenerse.

La denunciante también señala la ausencia de carros para el transporte de equipaje, lo que obliga a los pasajeros a cargar con maletas y bultos durante distancias considerables. Una circunstancia que califica de “desproporcionada” y que dificultaría el tránsito de personas de edad avanzada, familias con dependientes o viajeros con problemas de salud.

Asimismo, según recoge El Pueblo de Ceuta, no existiría ningún servicio de asistencia ni personal de apoyo para personas vulnerables, lo que obliga a completar el recorrido a pie “sin ayuda y sin descanso”. La vecina considera especialmente llamativo que estas carencias se produzcan en una estación de nueva construcción, que debería responder a criterios de accesibilidad universal y atención a los colectivos más sensibles.

A estas deficiencias se suma, además, la imposibilidad de registrar reclamaciones a través de la página web del Puerto. Según relata, los intentos de presentar quejas mediante certificado digital o el sistema Cl@ve finalizan con errores técnicos que impiden completar el trámite, dejando al ciudadano sin una vía efectiva para formalizar su reclamación.

Por todo ello, la denunciante ha decidido hacer pública esta situación al entender que afecta a la dignidad, seguridad y accesibilidad de los usuarios del Puerto de Ceuta, una de las principales puertas de entrada y salida de la ciudad, tal y como recoge El Pueblo de Ceuta.