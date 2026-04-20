MADRID – El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subido el tono contra la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras su reciente paso por la capital española. En una entrevista concedida a RNE este lunes, el jefe de la diplomacia ha calificado de «error» y «falta de respeto» la actitud de la dirigente hacia las instituciones del país que le brinda apoyo.

El detonante ha sido la negativa de Machado a reunirse con el presidente Pedro Sánchez, tras unas declaraciones en las que ella sugería que la reciente Cumbre de la Democracia celebrada en Barcelona evidenciaba que tal encuentro «no era conveniente».

«No se puede pedir ayuda y desmerecer a quien la da»

Albares se mostró tajante al calificar de «extremadamente chocante» la postura de Machado. El ministro recordó que la líder opositora llegó a solicitar asilo en la Embajada de España en Caracas —aunque finalmente no se materializó— y criticó que ahora lance «críticas gratuitas» para alinearse con sectores específicos de la política nacional.

«No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas. Es un error presentarse en Madrid como líder de una facción ideológica, especialmente cuando es la de la extrema derecha», subrayó Albares.

El Gobierno reivindica su papel con la oposición

Frente a las críticas de la dirigente venezolana, el titular de Exteriores puso en valor las acciones concretas del Ejecutivo español para proteger a figuras de la oposición de aquel país:

Edmundo González: El ministro destacó que el candidato «está libre en Madrid y no detenido en Caracas gracias al Gobierno de España».

El ministro destacó que el candidato «está libre en Madrid y no detenido en Caracas gracias al Gobierno de España». Leopoldo López: Recordó la concesión de la nacionalidad española al dirigente.

Recordó la concesión de la nacionalidad española al dirigente. Neutralidad democrática: Albares criticó que el PP y Vox ya hayan «elegido» a su candidato, mientras que el Gobierno defiende que debe ser el pueblo venezolano quien decida su futuro en democracia.

Rechazo a los insultos racistas en la Puerta del Sol

Otro punto de fricción fueron los incidentes ocurridos el pasado sábado durante un acto en la Puerta del Sol. El ministro censuró los gritos de «¡Fuera la mona!» dirigidos a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Albares fue tajante al afirmar que el racismo «no tiene cabida» y que tales expresiones son inaceptables en el debate político actual.

Con este cruce de declaraciones, la visita de Machado a España termina con una evidente brecha con el Ejecutivo, que acusa a la opositora de instrumentalizar su causa para «agradar» a una parte del espectro político español.