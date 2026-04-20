MADRID – Este lunes 20 de abril, la Audiencia Nacional vive una de sus jornadas más esperadas en el marco del caso Kitchen. Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, y su esposa, Rosalía Iglesias, comparecen ante el tribunal no como acusados, sino como perjudicados por una presunta trama parapolicial que, según la investigación, buscaba arrebatarles documentación comprometedora para la cúpula del PP.

El foco en los «cabecillas» y el chófer confidente

El matrimonio, que ejerce la acusación particular, apunta alto en sus peticiones de condena. Solicitan 41 años de prisión para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su entonces «número dos», Francisco Martínez.

Sin embargo, el nombre que genera mayor sensación de traición en la familia es el de Sergio Ríos, el que fuera su chófer personal. La trama logró captarlo como confidente para espiar a sus jefes desde dentro. Por este «abuso de confianza», los Bárcenas piden para él una pena de 33 años de cárcel.

Los puntos clave del testimonio

Tras seis jornadas de juicio a las que no han podido asistir para no contaminar su testimonio, el matrimonio desglosará ante el juez los episodios más oscuros de la operación:

Presiones en prisión: Bárcenas relatará las supuestas coacciones sufridas en Soto del Real tras hallarse sus cuentas en Suiza.

Bárcenas relatará las supuestas coacciones sufridas en Soto del Real tras hallarse sus cuentas en Suiza. Vigilancia y «contraespionaje»: Rosalía Iglesias detallará cómo llegó a detectar que la seguían, llegando a llamar al 091 sin saber que quienes la vigilaban eran, presuntamente, agentes del Estado.

Rosalía Iglesias detallará cómo llegó a detectar que la seguían, llegando a llamar al 091 sin saber que quienes la vigilaban eran, presuntamente, agentes del Estado. El asalto al taller: Se abordará el allanamiento del taller de pintura de Iglesias, donde se buscaban papeles sensibles del extesorero.

Se abordará el allanamiento del taller de pintura de Iglesias, donde se buscaban papeles sensibles del extesorero. El volcado en el VIPS: Uno de los momentos más rocambolescos de la instrucción: la extracción de datos de dispositivos de Bárcenas realizada por agentes en una conocida cafetería de Madrid.

Previa a un jueves de «alto voltaje»

La declaración de hoy es el preámbulo de lo que ocurrirá el próximo jueves. Una vez que Luis Bárcenas termine su comparecencia, tendrá derecho a ocupar un asiento en la sala como público.

Desde allí, podrá presenciar cara a cara los testimonios del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quienes están citados para finales de esta semana.