Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió el norte de Japón este lunes, provocando la activación de alertas de tsunami en varias regiones costeras y obligando a evacuar a miles de personas ante el riesgo de olas de hasta tres metros.

Un potente terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes la costa norte de Japón, generando una inmediata alerta por tsunami en amplias zonas del país. El seísmo, registrado a una profundidad de 10 kilómetros, tuvo lugar a las 16:53 hora local frente a la región de Sanriku.

Tras el movimiento telúrico, las autoridades activaron protocolos de emergencia y emitieron alertas de tsunami que abarcan desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima. Las previsiones apuntan a olas que podrían alcanzar hasta los tres metros, lo que llevó a ordenar evacuaciones urgentes en zonas costeras vulnerables.

Los servicios de emergencia instaron a la población a abandonar de inmediato las áreas de riesgo y dirigirse a zonas elevadas o refugios habilitados. En el puerto de Kuji ya se registraron olas de hasta 80 centímetros, lo que confirma la actividad marítima derivada del seísmo.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, aunque las autoridades continúan evaluando posibles daños materiales y personales. El Gobierno japonés activó un equipo especial de respuesta para coordinar las labores de emergencia y garantizar asistencia a los afectados.

En el ámbito nuclear, las compañías operadoras informaron que no se han detectado anomalías ni niveles inusuales de radiación en las centrales. Sin embargo, como medida preventiva, se procedió a la evacuación del personal en las plantas de Fukushima.

El terremoto también provocó interrupciones en el transporte ferroviario, incluyendo varias líneas de alta velocidad, debido a cortes eléctricos y medidas de seguridad activadas automáticamente.

Expertos advirtieron que podrían registrarse réplicas de magnitud similar en los próximos días, por lo que se mantiene la alerta y vigilancia en toda la región afectada.

Japón se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Esta condición geográfica hace que el país experimente terremotos con frecuencia, lo que ha impulsado el desarrollo de avanzados sistemas de alerta temprana y estructuras diseñadas para resistir fuertes temblores.