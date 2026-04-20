La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró en Madrid que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero no ha contribuido a facilitar una salida democrática en Venezuela, en un acto marcado por el respaldo político internacional a su causa.

La dirigente opositora María Corina Machado lanzó duras críticas contra el papel del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis venezolana, al asegurar que “no ha ayudado a acelerar y facilitar una salida democrática” en el país sudamericano.

Durante su intervención en un foro celebrado en Madrid, Machado defendió que el eventual fin del actual sistema político en Venezuela tendría un impacto histórico comparable a grandes transformaciones globales. Según afirmó, la caída del actual modelo abriría una “ola expansiva de libertad” en América Latina, con efectos en países como Cuba y Nicaragua.

El evento contó con la presencia del expresidente del Gobierno español Felipe González y del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quienes mostraron su respaldo a la dirigente venezolana.

Machado también se refirió al apoyo recibido en España, destacando la movilización ciudadana en Madrid en favor de la causa venezolana. Aseguró sentirse “conmovida” por la respuesta de la sociedad española, subrayando el vínculo entre ambos países.

En clave política, dejó entrever su afinidad con el líder del Partido Popular, aunque evitó profundizar en la política interna española. Por su parte, Feijóo consideró “coherente” que la opositora no mantenga encuentros con el presidente del Gobierno, en referencia a la relación del Ejecutivo con el Gobierno venezolano.

Durante el acto, Felipe González elogió el liderazgo de Machado, destacando su papel como símbolo de la lucha por la libertad en Venezuela. El exmandatario español expresó su preocupación por la situación democrática del país y denunció el deterioro económico bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.

González también abogó por una “amnistía real” que incluya a los exiliados y reclamó el desmantelamiento de estructuras paralelas de poder, señalando directamente a figuras del oficialismo como Diosdado Cabello.

En otro momento de su intervención, Machado agradeció al expresidente estadounidense Donald Trump por sus acciones contra el Gobierno venezolano, asegurando que han sido determinantes en el avance hacia una posible transición política.

La líder opositora insistió en que el actual sistema en Venezuela debe ser tratado como una “estructura criminal”, señalando actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando de recursos y el tráfico de personas como fuentes de financiación del poder.

Machado concluyó subrayando la necesidad de cortar esos flujos económicos para avanzar hacia una transición democrática y garantizar la estabilidad y la paz en el país.