La Bolsa de Madrid sufre una jornada de alta volatilidad marcada por la escalada bélica entre Irán e Israel y el repunte del precio del petróleo Brent

El Ibex 35 ha concluido la sesión de este jueves con un descenso del 1,38%, situándose en los 17.245,20 puntos. Tras una jornada caracterizada por una extrema volatilidad, en la que el selectivo madrileño ha alternado el signo positivo y negativo en varias ocasiones, la incertidumbre geopolítica ha terminado por imponerse en el ánimo de los inversores. El mercado español partirá mañana desde este nivel, condicionado por la extensión del conflicto en Oriente Medio.

La volatilidad regresa tras el desmentido de Teherán

La tregua que vivieron ayer las plazas europeas y estadounidenses, impulsada por un posible acercamiento diplomático entre Irán y Estados Unidos, se ha desvanecido en las últimas horas. El régimen de Teherán ha calificado de «pura falsedad» las informaciones sobre dichas negociaciones, un desmentido que ha reactivado los temores en los parqués internacionales y ha favorecido el repunte de la volatilidad.

En el plano militar, la situación ha experimentado un nuevo agravamiento. Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles sobre Israel, mientras que la aviación israelí ha respondido hoy con un segundo bombardeo sobre Teherán. La expansión regional del conflicto también ha alcanzado a otros países; Azerbaiyán ha denunciado un ataque con drones iraníes en su territorio que ha causado heridas a cuatro civiles, advirtiendo de futuras represalias.

El petróleo Brent escala por encima de los 84 dólares

Como consecuencia directa de la inestabilidad en la zona, el precio del crudo ha vuelto a actuar como termómetro del conflicto. El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ha protagonizado un repunte que le ha llevado a superar la barrera de los 84 dólares. Esta subida del precio de la energía supone un lastre adicional para las Bolsas, que evalúan con preocupación el alcance de la escalada bélica en la economía global.

El comportamiento del selectivo español en las próximas sesiones permanecerá estrechamente vinculado a las noticias que lleguen desde el frente bélico y a la evolución del mercado de materias primas, referencias cruciales para determinar si el Ibex 35 logra estabilizarse o profundiza en las correcciones.