

El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella presentada por el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, contra la actriz Elisa Mouliaá, tras las declaraciones de ésta en medios de comunicación en las que acusaba al ex político de intentar presionar a testigos en el caso que lo procesó por un supuesto delito de agresión sexual. Según el auto del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, tanto Errejón como Mouliaá deberán declarar el próximo 17 de febrero.

El magistrado considera que las afirmaciones de la actriz presentan indicios de delito de calumnias, lo que ha llevado a la admisión de la querella. La defensa de Errejón había solicitado un acto de conciliación y exigido una indemnización de 10.000 euros si Mouliaá no se retractaba, solicitud que la actriz rechazó, permitiendo así la vía judicial.

El litigio surge a raíz de las publicaciones de Mouliaá en su red social X, en las que aseguraba que Errejón había extorsionado a dos testigos, Borja y Soraya, organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual. La querella sostiene que estas afirmaciones son falsas y difamatorias.

El caso tiene su origen en la denuncia presentada por Mouliaá el 24 de octubre de 2024, acusando a Errejón de un presunto acoso sexual ocurrido en 2021. En aquel momento, el ex político era portavoz parlamentario de Sumar y miembro fundador de Más País. La denuncia provocó gran repercusión mediática y política, y días después, Errejón anunció su retirada de la primera línea política, negando los hechos y defendiendo su inocencia.

El proceso judicial seguirá su curso mientras la sociedad sigue atenta a la evolución de este caso que mezcla política, justicia y denuncias por violencia de género.