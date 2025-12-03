Quintana desmonta la «Tolerancia Cero» de Sánchez, acusándole de defender a investigados y de ceder a la «mendicidad política» con Puigdemont en medio de los escándalos de corrupción.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial de este miércoles en la trama de corrupción que envuelve al PSOE y la respuesta ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó al exministro José Luis Ábalos como «un gran desconocido» en lo personal.

Quintana ironizó sobre el grado de desconocimiento de Sánchez respecto a sus colaboradores más cercanos:

«El presidente conocía de vista a su mano derecha, que ha pasado a engrosar la lista de ‘esos señoros de los que usted me habla’. Sánchez recorrió España junto a esos grandes desconocidos, personas anecdóticas como Koldo, chófer y escolta en las primarias.»

La presentadora subraya el contraste entre el distanciamiento público y los hechos, como los miles de kilómetros compartidos en un coche donde, según su crítica, «solo hablaban de feminismo, energía sostenible y limpieza democrática.» Quintana elevó la crítica personal al afirmar: «Si los procesos judiciales continúan, el presidente negará conocer a su mujer y a su hermano, esas personas que estaban en casa.»

La «Tolerancia Cero Estropeada»

Ana Rosa Quintana puso en tela de juicio la aplicación del principio de «tolerancia cero contra la corrupción» por parte de Sánchez, señalando lo que considera una doble vara de medir:

• A Ábalos lo «echó y lo recolocó en las listas.»

• Al fiscal general, lo defienden pese a estar condenado.

• A Gallardo lo procesan y lo pone de candidato.

• A Cerdán lo imputan y lo defiende en Twitter.

• A Begoña Gómez y David Sánchez los investigan y el presidente «ataca a los jueces.»

La presentadora concluye que «el presidente tiene la escala de la Tolerancia Cero estropeada.»

Chantaje y Constitución

Finalmente, el editorial abordó las negociaciones políticas del Gobierno, acusando a Sánchez de ceder ante chantajes, «salvo los de Puigdemont«.

Quintana calificó el acercamiento a Junts como un «acto de mendicidad política» en el que Sánchez «se arrodilla ante Puigdemont, le pide una cita y le promete que va a cumplir todo lo incumplido». La presentadora cerró su intervención con una crítica a la próxima celebración de la Constitución, señalando que el PSOE asistirá para brindar por ella mientras promueve una amnistía y una falta de presupuestos que considera inconstitucionales.