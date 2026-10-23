La exmilitante socialista Leire Díez ha emprendido acciones legales contra el Partido Popular tras la publicación de un vídeo elaborado con inteligencia artificial (IA). En la grabación se le atribuye haber «contratado a matones para quitar de en medio» a la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso que investiga al hermano del presidente del Gobierno.

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La querella ha sido interpuesta ante la Audiencia Nacional y acusa a la formación política de tres presuntos delitos: calumnias con publicidad, contra la integridad moral y suplantación de identidad digital.

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Acusaciones de manipulación y vejaciones en las redes del PP

El escrito judicial detalla que el material audiovisual fue difundido el pasado 21 de octubre tanto en la página web oficial del PP como en sus perfiles de redes sociales. Según la denuncia, el vídeo recurre al uso no autorizado de la imagen, la voz y los datos personales de Díez para simular su identidad.

El contenido atribuido y los detalles recogidos en la querella destacan los siguientes puntos:

Manipulación de la identidad digital: Se le atribuye falsamente una conducta criminal grave enfocada en la jueza Beatriz Biedma.

Se le atribuye falsamente una conducta criminal grave enfocada en la jueza Beatriz Biedma. Ataques a la dignidad: En el metraje se llega a calificar a la exmilitante de «lerda», un término que el escrito considera diseñado «expresa e intencionadamente para humillar, vejar y provocar un menoscabo grave de la dignidad».

En el metraje se llega a calificar a la exmilitante de «lerda», un término que el escrito considera diseñado «expresa e intencionadamente para humillar, vejar y provocar un menoscabo grave de la dignidad». Difusión masiva: El documento señala que la pieza alcanzó más de 21 millones de visualizaciones en solo 16 horas.

Un «perjuicio irreparable» en el ámbito personal y profesional

Leire Díez sostiene que la divulgación de este vídeo falso le está ocasionando un daño de extrema gravedad e irreparable a nivel personal, familiar y profesional.

A raíz de la viralización del contenido, la querellante ha sufrido un ataque de ansiedad por el que requiere tratamiento médico. Asimismo, el escrito judicial recoge que tanto Díez como sus hijas han debido aislarse en su propio domicilio debido a las consecuencias del suceso.