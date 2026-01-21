La emblemática obra de suspense, ambientada en el Londres de la posguerra, se representará el próximo sábado 7 de febrero en una producción que promete mantener la tensión hasta el último minuto sobre el escenario ceutí.

El Teatro Auditorio del Revellín se prepara para una de las citas imprescindibles de su programación de invierno. El próximo 7 de febrero de 2026, a las 19:30 horas, el público de Ceuta podrá disfrutar de ‘Testigo de Cargo’, la aclamada pieza de suspense basada en el relato original de Agatha Christie. La obra, un referente del género judicial, sitúa al espectador en el centro de un proceso criminal donde la verdad y la mentira se confunden bajo la densa niebla londinense de 1947.

La trama arranca con un crimen atroz: el asesinato de una viuda adinerada en su mansión. El principal sospechoso es Leonard Vole, un carismático buscavidas cuya única esperanza recae en las manos del veterano e implacable abogado Sir Wilfrid Robarts. El caso, ya de por sí complejo, da un giro radical cuando la propia esposa del acusado, Romaine Vole, decide testificar en su contra, convirtiéndose en el inesperado y letal «testigo de cargo».

Una puesta en escena sobre la manipulación y la justicia

Bajo la premisa de que «no ganará quien cuente la verdad, sino quien sea capaz de contar la mejor historia», la representación explora los claroscuros del sistema judicial británico. La tensión dramática se traslada desde los calabozos hasta la sala de vistas, donde Sir Wilfrid Robarts deberá desplegar toda su astucia para desmontar una coartada que parece herida de muerte tras la traición conyugal.

La producción destaca por una ambientación cuidada que busca sumergir al asistente en la atmósfera lúgubre y sofisticada de mediados del siglo XX. El montaje invita a la reflexión sobre la moralidad, el engaño y las apariencias, elementos que han convertido a esta obra en un clásico atemporal de la literatura y el teatro universal.

Detalles del evento y venta de entradas

El evento tendrá una duración aproximada de 90 minutos y está dirigido a todos los amantes del género de misterio. Las entradas ya se encuentran disponibles para su adquisición por un precio de 16 euros.