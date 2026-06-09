BADAJOZ.– El juicio que se sigue en la Audiencia de Badajoz por las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, quedará este martes visto para sentencia.

La sesión final de la vista oral estará dedicada a la presentación de los informes de las defensas de los dos últimos acusados que quedaban por intervenir: el diputado provincial Ricardo Cabezas y Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y adjudicatario de la plaza de «jefe de actividades transfronterizas».

Tras la exposición de los letrados, el tribunal —presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio— otorgará a los procesados el derecho a la última palabra, un trámite que pondrá el broche final a siete intensas jornadas de juicio.

Un macroproceso con más de 40 testigos

A lo largo de la última semana, la sala ha tomado declaración a los once acusados en la causa y a más de 40 testigos. El proceso ha contado además con una alta presencia jurídica debido a la intervención de las siete acusaciones populares personadas, además de los letrados defensores y el Ministerio Fiscal.

Las posturas entre las partes de cara al veredicto final se mantienen completamente enfrentadas:

Las acusaciones: Han elevado sus peticiones de condena de manera notable. Solicitan hasta seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y dos años para Luis Carrero, señalados como los principales implicados en la supuesta adjudicación irregular.

Han elevado sus peticiones de condena de manera notable. Solicitan hasta para David Sánchez, para el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y para Luis Carrero, señalados como los principales implicados en la supuesta adjudicación irregular. Las defensas: Mantienen una petición unánime de libre absolución para los once procesados, defendiendo la legalidad de los contratos y la limpieza de los procesos administrativos bajo sospecha.

Con el cierre del debate penal este martes, el tribunal inicia el periodo de deliberación para redactar una sentencia que genera una enorme expectación tanto en el ámbito político como en el judicial.