CÁDIZ.– La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Puerto Real (Cádiz) a un hombre de 39 años que almacenaba y distribuía una gran cantidad de material de contenido sexual elaborado con menores de edad. Según han informado las autoridades, la gran mayoría de las víctimas eran bebés.

En el marco de la operación, los agentes de la Guardia Civil han intervenido más de 500 archivos de este tipo en los ordenadores de los que disponía el detenido.

Material de «extrema crudeza»

A través de una nota de prensa, la Benemérita ha alertado sobre la gravedad del material incautado. Muchas de las imágenes y vídeos intervenidos presentaban un contenido altamente degradante, vejatorio y de extrema crudeza, ensañándose especialmente con el hecho de que las víctimas eran menores de muy corta edad y, en su mayor parte, lactantes y bebés.

El detenido ya se encuentra a disposición judicial mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la difusión de estos archivos en la red.