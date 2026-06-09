La sobreoferta de títulos y el impacto de la Inteligencia Artificial duplican la incertidumbre de los jóvenes, mientras los expertos advierten del riesgo de abandono si se prioriza únicamente la salida laboral.

MADRID.– Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) llegan a su fin en toda España y miles de jóvenes aguardan con incertidumbre las calificaciones definitivas. Sin embargo, la obtención de la nota de corte es solo el primer paso de una encrucijada mayor: elegir titulación. En un mercado laboral en plena transformación, el debate entre priorizar el gusto personal, la vocación o la empleabilidad divide a las aulas. Pese a la evidente brecha salarial y de estabilidad en favor de los perfiles técnicos, casi seis de cada diez estudiantes (el 58%) afirma que elegirá su grado por motivos puramente vocacionales.

Según una macroencuesta realizada por la consultora Círculo Formación a 15.000 alumnos en el Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, solo un 28% de los jóvenes antepondrá las salidas profesionales a sus preferencias personales. Esta desconexión se refleja de forma nítida en las estadísticas oficiales del Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades: la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas continúa liderando de forma masiva los ingresos de nuevos estudiantes, con Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho, Psicología y Educación Primaria a la cabeza. En contraste, las disciplinas puras de Ciencias apenas atraen a poco más del 6% de los matriculados, mientras que Ingeniería y Arquitectura se quedan en torno al 20%.

El peso del sueldo y el mito de la empleabilidad

La preferencia por las letras y las ciencias sociales choca de frente con la realidad socioeconómica expuesta por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Su último informe revela que los ámbitos de la informática, la ingeniería, la industria y el sector salud garantizan una estabilidad contractual sobresaliente, superando el 80% de afiliación media a la Seguridad Social y registrando hasta un 95% de contratos fijos.

La brecha financiera es igualmente notable, con salarios medios que rondan los 40.000 euros brutos anuales en las áreas tecnológicas y sanitarias, frente a sectores como Artes y Humanidades, penalizados por una alta tasa de parcialidad, un 64% de afiliación y sueldos inferiores a los 27.000 euros. Pese a ello, un estudio de la fundación Funcas demuestra que el peso de los ingresos esperados en la decisión final es moderado: un incremento del 10% en el salario proyectado de un grado solo eleva sus preinscripciones un 6%. Los gustos individuales, las habilidades percibidas y la vocación siguen mandando.

La paradoja de las aulas: La Fundación CYD alerta de un desajuste preocupante: carreras con una inserción laboral muy mejorable, como Educación o Deportes, registran fuertes incrementos de matrícula, mientras ingenierías o Economía pierden alumnos.

Decidir en un entorno más complejo

La indecisión es el denominador común de esta generación: el 40% de los examinado duda entre varias opciones y un 13% admite estar completamente perdido. Para Laia Lluch, profesora de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), este escenario no responde a una falta de madurez, sino a un ecosistema mucho más agresivo. «Su cerebro aún está aprendiendo a decidir a los 17 años, y ahora deben hacerlo ante una sobreoferta de dobles grados, rutas internacionales y títulos tecnológicos ligados a la Inteligencia Artificial», explica.

La experta advierte además de que «elegir solo por empleabilidad sin un anclaje en las capacidades e intereses reales dispara el abandono universitario». Una perspectiva respaldada por el Foro Económico Mundial, cuyo informe Future of Jobs estima que el 39% de las competencias clave demandadas por las empresas cambiará antes de 2030, provocando la destrucción de 92 millones de empleos y la creación de 170 millones de nuevos puestos adaptados a la digitalización, el cloud computing y la ciberseguridad. Ante este panorama mutante, economistas como Aitor Lacuesta (Banco de España) sugieren ya explorar vías de financiación universitaria vinculadas a la capacidad de las facultades para moldear su oferta académica según las necesidades reales del tejido productivo.