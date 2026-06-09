El Sumo Pontífice inicia su histórica visita con solemnidad en la Catedral gótica y un macroevento de oración ante 40.000 fieles en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

BARCELONA– La expectación y el fervor religioso marcan el pulso de Cataluña este mediodía con el inicio oficial de la visita apostólica del papa León XIV. La capital catalana se ha preparado meticulosamente para recibir al Santo Padre en una intensa travesía de dos jornadas que arranca con una liturgia íntima en la Catedral de Barcelona y culminará por la tarde con una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde ya se ha confirmado el aforo completo de 40.000 asistentes.

Antes de emprender su viaje hacia tierras catalanas, el pontífice se despidió formalmente de la Comunidad de Madrid, clausurando tres jornadas de actividades de gran intensidad eclesiástica. A primera hora de la mañana, León XIV mantuvo un emotivo encuentro en el recinto de Ifema con los miles de voluntarios que hicieron posible la logística y el desarrollo de los actos en la capital de España desde el pasado sábado. Posteriormente, a las 11:10 horas, el avión Airbus A320 de la compañía Iberia despegó desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aterrizando puntualmente en el aeropuerto barcelonés de El Prat en torno a las 12:30 horas.

El desembarco del obispo de Roma coincide con un panorama social complejo en la región, marcado por una nueva jornada de huelga y movilizaciones de los sindicatos docentes en demanda de mejoras salariales, así como por el inicio de las cruciales pruebas de acceso a la universidad (Selectividad) para miles de estudiantes catalanes. Debido a los traslados papales, las autoridades han restringido severamente el tráfico y el estacionamiento en los entornos de la Sagrada Familia, la Catedral, el Palacio Episcopal y el Monasterio de Montserrat.

Solemnidad e identidad local en el corazón gótico

La primera parada oficial de León XIV tras su llegada ha sido la histórica Catedral de Barcelona, ubicada en el Barrio Gótico. Allí ha presidido el rezo de la liturgia de la hora media desde el Altar Mayor, en un acto litúrgico arropado por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, los canónigos de la sede, la curia diocesana y los voluntarios locales.

Fiel al protocolo espiritual y cultural preparado para la ocasión, el Papa descendió al término del oficio a la cripta del templo para recogerse en oración ante el sepulcro de Santa Eulàlia, mártir romana y copatrona de la ciudad condal. En un gesto de profunda cercanía con las costumbres de la región, a su salida el pontífice recorrió el claustro catedralicio para admirar la tradicional fuente donde baila el ‘Ou com balla’, un icónico adorno de la festividad catalana del Corpus Christi. Acto seguido, se dirigió al Palacio Episcopal para almorzar y recibir en audiencia privada al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Una marea de fe y cultura popular en Montjuïc

El clímax de esta primera jornada se trasladará a partir de las 18:00 horas a la montaña de Montjuïc, concretamente al Estadio Olímpico Lluís Companys. Los compases previos al arribo del pontífice estarán impregnados de un ambiente festivo y cultural de primer nivel gracias a las actuaciones de reconocidos artistas como Sergio Dalma, Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita, Alfred García y el conjunto de rumba Sabor de Gràcia, quienes intercalarán testimonios inspiradores y material audiovisual temático.

Está previsto que el Papa acceda al recinto a las 19:30 horas, instante en el que la cultura popular se manifestará con la tradicional construcción de castells (castillos humanos) que se elevarán al compás de las tradicionales grallas. Durante la ceremonia litúrgica, el Santo Padre ofrecerá una homilía centrada en diversos fragmentos del Evangelio, dando paso a un credo cantado en catalán por una orquesta y coral integradas, un padrenuestro conjunto y la bendición apostólica. La histórica velada concluirá de forma emotiva con Sergio Dalma y la prestigiosa Escolania de Montserrat interpretando la pieza ‘Em dones força’ (‘Me das fuerza’), antes de que León XIV recorra el óvalo del estadio a bordo de un vehículo abierto para saludar a la multitud.

Una agenda de miércoles aún más intensa

El descanso del pontífice dará paso a una segunda jornada caracterizada por su marcado carácter social y devocional. Mañana miércoles, León XIV tiene previsto desplazarse a la prisión de Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires para tener un encuentro con la población reclusa. Posteriormente, ascenderá al histórico Monasterio de Montserrat, visitará la Iglesia de Sant Agustí en el Raval barcelonés y culminará su estancia con un recorrido en papamóvil por el centro de la ciudad hasta llegar a la emblemática basílica de la Sagrada Familia.