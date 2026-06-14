Los aficionados taurinos tienen este domingo 14 de junio de 2026 una de las grandes citas de la temporada: la Corrida Extraordinaria de la Beneficencia, que se celebrará en la Plaza de Toros Monumental de Las Ventas, en Madrid.

El festejo comenzará a las 19:00 horas y podrá seguirse por televisión a través de Telemadrid. Además, también será emitido por Castilla-La Mancha Media, Aragón TV y À Punt, aunque en estos tres casos la retransmisión estará disponible únicamente a través de la señal TDT en sus respectivas comunidades autónomas.

La corrida contará con toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para un cartel de máximo interés formado por Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández. Se trata de una de las tardes más esperadas por los aficionados, tanto por el escenario como por la categoría de los toreros anunciados.

Horario y canales para ver los toros este domingo

La Corrida Extraordinaria de la Beneficencia podrá verse este domingo a partir de las 19:00 horas desde la plaza de Las Ventas de Madrid.

19:00 horas – Telemadrid

Toros desde Madrid, en la Plaza de Toros Monumental de Las Ventas.

Corrida de toros – Corrida Extraordinaria de la Beneficencia.

Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.

Además de Telemadrid, el festejo también será emitido por Castilla-La Mancha Media, Aragón TV y À Punt, si bien estas retransmisiones estarán disponibles únicamente mediante la señal TDT en Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana.

Una de las grandes citas taurinas del fin de semana

La Corrida de la Beneficencia es uno de los festejos con más tradición y relevancia dentro del calendario taurino madrileño. La presencia de figuras como Alejandro Talavante y Roca Rey, junto a Víctor Hernández, aumenta el interés de una tarde que reunirá a numerosos espectadores tanto en la plaza como a través de la televisión.

Para quienes quieran seguir la corrida en directo, la opción principal será Telemadrid, tanto en televisión como a través de su emisión online. En el caso de CMM, Aragón TV y À Punt, la retransmisión quedará limitada a la señal de televisión digital terrestre en sus comunidades.