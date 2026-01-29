Francisco Salazar, expulsado del PSOE el pasado julio tras múltiples denuncias por acoso sexual, ha sido citado por el Partido Popular a comparecer ante la comisión de investigación del llamado “caso Koldo” el próximo 5 de febrero, apenas tres días antes de las elecciones autonómicas en Aragón, previstas para el 8 de febrero.

Salazar, excolaborador cercano de Pedro Sánchez durante la campaña que lo llevó a ser reelegido secretario general del PSOE en 2017, desempeñó desde entonces un papel relevante en Ferraz y en La Moncloa. La comisión investiga “los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre”, exasesor del exministro José Luis Ábalos, así como a las personas vinculadas a la Operación Delorme y los presuntos delitos de corrupción asociados.

El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha defendido que Salazar debe rendir cuentas por su supuesta implicación en la trama y lo ha relacionado con el denominado “clan del Peugeot”, señalando además posibles pagos en efectivo del PSOE. En un comunicado, los populares han criticado a Salazar por su comportamiento dentro del partido, citando las acusaciones de acoso sexual que motivaron su expulsión.

La elección de la fecha de la comparecencia coincide con un momento electoral delicado. La candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ya se vio afectada tras hacerse pública una fotografía en la que aparecía compartiendo una comida con Salazar después de que hubieran salido a la luz las denuncias contra él. Alegría pidió disculpas públicamente y el PSOE reconoció no haber estado “a la altura” en la gestión de los casos. El encuentro ha sido utilizado por el PP como arma electoral; durante el primer debate entre Alegría y el presidente y candidato del PP en Aragón, Jorge Azcón, la cuestión salió a relucir en un enfrentamiento directo sobre el respeto a las mujeres.

Hasta la fecha, la comisión ha recibido a más de un centenar de comparecientes en casi dos años, incluidos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos antes de entrar en prisión. El PP había citado nuevamente a Ábalos a principios de este mes, aunque finalmente no acudió por decisión del Tribunal Supremo, que consideró que la solicitud se había cursado con poca antelación.

Con la cita de Salazar a solo días de las elecciones aragonesas, la polémica política se mantiene viva y promete tener repercusiones en la campaña del PSOE en la región.