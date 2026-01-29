El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la creación de una comisión de investigación en el Senado para esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y evaluar la situación del mantenimiento y la seguridad del sistema ferroviario español.

En una entrevista en Antena 3, Feijóo subrayó la necesidad de la comisión ante lo que considera “engaños” del Gobierno respecto a los hechos del accidente. “Es nuestra obligación, dado que el Ejecutivo está ocultando información, conocer cómo se encuentran la alta velocidad, Rodalies y Cercanías”, afirmó.

La solicitud para la creación de la comisión se presentará este mismo jueves en la Cámara Alta y, según Feijóo, se pondrá en marcha de manera inmediata.

El líder del PP criticó la gestión del Ministerio de Transportes, del que señaló que “ha sido la zona cero de la corrupción del Partido Socialista”. Recordó que el exministro José Luis Ábalos y el jefe de asesores del ministerio se encuentran en prisión, y que el actual titular, Óscar Puente, “ha priorizado las redes sociales sobre la seguridad ferroviaria y ha proporcionado información engañosa a los ciudadanos”.

Feijóo insistió en que el objetivo de la comisión es garantizar la transparencia y determinar la responsabilidad de los responsables políticos en relación con la seguridad de los trenes.