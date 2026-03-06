La enfermería de la AD Ceuta no da tregua. En el mejor momento de su temporada, el conjunto caballa recibe un duro revés: Kuki Zalazar estará fuera de combate aproximadamente tres semanas. Lo que comenzó como un pinchazo en el muslo durante el último duelo ante el Mirandés se ha confirmado, tras las pruebas médicas, como una pequeña rotura fibrilar.

Un vacío difícil de llenar

La baja del uruguayo es, posiblemente, la más dolorosa que podría sufrir el esquema de José Juan en estos momentos. Los números y las sensaciones hablan por sí solos:

Referente ofensivo: Suma 6 goles y 3 asistencias en lo que va de curso.

Suma 6 goles y 3 asistencias en lo que va de curso. Racha positiva: Había logrado marcar en dos de las últimas tres jornadas (contra Granada y Córdoba).

Había logrado marcar en dos de las últimas tres jornadas (contra Granada y Córdoba). El «omnipresente»: Era el único jugador de la plantilla que había participado en las 28 jornadas de liga disputadas hasta la fecha.

Su polivalencia para actuar como enganche o «falso nueve» había dotado al Ceuta de una fluidez ofensiva que ahora se verá puesta a prueba.

La luz al final del túnel: ¿Vuelven Anuar y Matos?

No todo son sombras en el parte médico. Para compensar la ausencia de Zalazar, el equipo técnico mira con optimismo hacia el próximo compromiso en Las Palmas.

Anuar: Tras un mes fuera (no juega desde el 1 de febrero), el jugador ya toca balón y apunta a la convocatoria. Matos: Superadas las molestias del golpe previo al partido del Granada, su regreso parece inminente.

Mientras tanto, la situación de otros efectivos como Campaña (baja de larga duración), Marc Domènech y Manu Sánchez sigue bajo observación, aunque se espera que puedan ampliar el fondo de armario en el tramo decisivo de la temporada.