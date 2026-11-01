El Partido Popular de Ceuta ha expresado su preocupación por la situación migratoria en la ciudad, afirmando que, tras tres meses del suceso calificado como «invasión», Ceuta se ha convertido en «un CETI gigante».

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La formación política critica que la ciudad aún no ha recuperado la normalidad y señala la necesidad de un cambio que permita dimitir a los dirigentes actuales en las urnas. «Ceuta no se vende. Ceuta se defiende», concluyen.

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