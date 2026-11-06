El club blanco someterá el nombramiento del tenista a la ratificación de la Asamblea General de Socios Compromisarios el 21 de noviembre, en una decisión que le permitirá conocer la gestión interna de la entidad y que reaviva el debate sobre la sucesión de Florentino Pérez.

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La estructura institucional del Real Madrid afronta un movimiento de dimensión internacional con el anuncio formalizado el pasado 4 de noviembre sobre la incorporación de Rafa Nadal a su junta directiva. La entidad madridista someterá la ratificación de su nombramiento a la decisión de la Asamblea General de Socios Compromisarios que se celebrará el próximo sábado 21 de noviembre. Este paso de calado administrativo e institucional sitúa a la leyenda del tenis en la cúpula directiva de la entidad, reabriendo las conversaciones sobre el futuro de la presidencia del club, si bien no implica que haya sido designado como sucesor de Florentino Pérez. El hermetismo alrededor de esta posibilidad es absoluto tanto en el seno del club como en el entorno del deportista, quien asumirá sus funciones directivas sin más impacto que el derivado de su propia relevancia pública mundial.

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El impacto de la llegada de Rafa Nadal a la junta directiva madridista

La trayectoria del tenista balear, avalada por la consecución de 22 títulos de Grand Slam y dos medallas de oro olímpicas, unida a su madridismo y reconocimiento internacional, explican la trascendencia de su llegada a la directiva del club más laureado de la historia. A través de este movimiento, el propio deportista ha señalado que tendrá la oportunidad de conocer desde el interior el funcionamiento de la entidad y adquirir experiencia en las áreas de gestión. Por su parte, el Real Madrid justificó su incorporación mediante un comunicado oficial en el que resaltó aspectos como su competitividad, su compromiso y su respeto a los rivales. Personas cercanas a Nadal señalan que afronta esta responsabilidad con la intención de participar de forma activa y aportar su labor al club.

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Asimismo, la vinculación entre ambas partes viene respaldada por su nombramiento como socio de honor de la entidad en el año 2011, ostentando el número 67.778. Con su entrada en el órgano de gobierno, Nadal podrá familiarizarse de forma directa con los procesos organizativos de la institución mientras continúa centrado en sus proyectos profesionales.

Los requisitos estatutarios para aspirar a la presidencia del Real Madrid

El marco normativo del club establece condicionantes estrictos para quienes aspiren a encabezar una candidatura a la presidencia. En concreto, el artículo 40 de los estatutos sociales exige acreditar una antigüedad ininterrumpida de 20 años como socio para optar al cargo de presidente. Para las vicepresidencias se requiere un periodo de 15 años, mientras que para ser miembro de la junta directiva se exige un mínimo de 10 años. Si la antigüedad computable de Nadal se inicia formalmente a partir de su nombramiento como socio de honor en 2011, el tenista alcanzaría la exigencia de los 20 años requeridos en el año 2031. Adicionalmente, las candidaturas deben presentar un preaval bancario equivalente al menos al 15% del presupuesto de gastos del club, respaldado de forma directa por el patrimonio personal de los integrantes de la lista.

Por otro lado, la normativa interna contempla una vía alternativa en el supuesto de que la presidencia quede vacante de forma definitiva. En esa situación, los miembros de la junta directiva eligen a uno de sus integrantes para asumir la responsabilidad, correspondiendo a la Asamblea General la ratificación posterior del acuerdo. No obstante, el texto estatutario no especifica de forma explícita que baste con acumular 15 años de antigüedad como socio para hacer uso de este procedimiento de cobertura de vacante.

Manifestaciones públicas y contexto de la incorporación

A lo largo de los últimos años, el tenista ha abordado su vinculación institucional con el Real Madrid en diversas apariciones públicas. En 2024, durante una entrevista concedida al espacio El Objetivo de LaSexta ante la periodista Ana Pastor, el deportista valoró dicha posibilidad expresando: «Claro que me haría ilusión pero no lo tengo en mi plan de vida», dejando la puerta abierta a sopesar la opción si las circunstancias se daban en el futuro.

Más recientemente, en mayo de 2026, el balear se desmarcó de las informaciones que le vinculaban con una posible candidatura impulsada por el empresario Enrique Riquelme —con quien mantiene buena relación y quien le tendió la mano públicamente—, reiterando su respeto por la figura de Florentino Pérez y señalando su foco en sus proyectos personales sin descartar escenarios futuros. Con su ratificación pendiente para la Asamblea del 21 de noviembre, la eventual conversión de este paso directivo en una aspiración presidencial dependerá de la voluntad del deportista, del respaldo institucional que obtenga y del estricto cumplimiento de los estatutos del Real Madrid.