Los estrenos en streaming para el fin de semana del 6 de noviembre de 2026 incluyen películas en Movistar Plus+, Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus.
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Movistar Plus+
Películas destacadas
- Zona cero: un virus se libera durante una conferencia de biotecnología y las autoridades sellan las instalaciones. El profesor Se-jeong queda atrapado junto a un grupo de supervivientes.
- Super Mario Galaxy la película: Mario, Luigi y la princesa Peach emprenden una aventura por la galaxia en esta secuela de ‘Super Mario Bros: La película’.
- La Patrulla Canina: La dino película: una tormenta deja a los cachorros en una isla habitada por dinosaurios, donde se unen a Rex para detener al alcalde Humdinger.
Netflix
Películas destacadas
- El castillo ambulante: Sophie busca la ayuda del mago Howl después de que una maldición le dé el aspecto de una anciana.
- Ice Age: La edad de hielo: Scrat intenta esconder una bellota en el hielo y desencadena una cadena de acontecimientos que lleva a los animales a migrar hacia el sur.
- El Gato con Botas: antes de conocer a Shrek, el espadachín emprende una aventura con Kitty Zarpassuaves y Humpty Dumpty para salvar a su pueblo.
Amazon Prime Video
Películas destacadas
- El señor de los anillos: Las dos torres: tras la disolución de la Compañía del Anillo, Frodo y Sam se dirigen a Mordor para destruir el Anillo Único.
- La idea de tenerte: Solène, una madre soltera de 40 años, comienza una relación con Hayes Campbell, cantante de August Moon.
- Marty Supreme: la película recorre la trayectoria del jugador de ping pong Marty Reisman, desde sus comienzos jugando por apuestas hasta sus títulos en competición.
Disney Plus
Películas destacadas
- Heat: el ladrón Neil McCauley dirige una banda de criminales profesionales mientras el detective Vincent Hanna sigue sus pasos.
- Eduardo Manostijeras: un inventor muere antes de completar a Edward, una criatura que tiene hojas de tijera en lugar de dedos.
Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).
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