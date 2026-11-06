La propuesta del Ministerio de Economía para elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.286 euros brutos mensuales ampliará el margen económico exigido para obtener y mantener las ayudas asistenciales del Servicio Público de Empleo Estatal.

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El mapa de las ayudas asistenciales en España experimentará un cambio significativo a partir del año 2027. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos mensuales, propuesto por el Ministerio de Economía, supone una subida del 5,3% con respecto a las cifras previas. Esta medida no solo impactará de forma directa en las retribuciones de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo en el territorio nacional, sino que extenderá sus efectos a otros colectivos vulnerables, entre los que destacan los beneficiarios de los subsidios por desempleo gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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El requisito de carencia de rentas y el vínculo con el SMI

El impacto del nuevo salario mínimo sobre las ayudas por desempleo responde a la aplicación del denominado requisito de carencia de rentas. La normativa vigente exige a las personas solicitantes y beneficiarias de estas prestaciones asistenciales no percibir ingresos de cualquier naturaleza que superen el tope fijado en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Cabe precisar que el cumplimiento de este umbral económico debe acreditarse de manera obligatoria tanto en el instante de tramitar la solicitud inicial como a lo largo de todo el periodo en el que se perciba la ayuda.

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Esta exigencia legal se encuentra ratificada de forma explícita en el artículo 275 de la Ley General de la Seguridad Social. El texto legal estipula expresamente:

«Se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas propias en la fecha de la solicitud del alta inicial o de las prórrogas o reanudaciones del subsidio cuando las rentas de cualquier naturaleza de la persona solicitante o beneficiaria durante el mes natural anterior a dichas fechas no superen el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias».

A la hora de computar dicho límite, el marco regulador determina que se deben contabilizar los rendimientos procedentes del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, de las actividades económicas y las prestaciones contributivas o no contributivas, ya sean de ámbito público o privado. De igual modo, la ley incluye en este cálculo las pensiones alimenticias y compensatorias, además de los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías, ganancias patrimoniales y cualesquiera rendimientos imputables al patrimonio del solicitante.

Incremento del tope de ingresos: de 915,75 a 964,50 euros brutos mensuales

En la actualidad, tomando como referencia el SMI de 1.221 euros brutos al mes, el límite máximo del 75% se sitúa en 915,75 euros brutos mensuales, según la información oficial proporcionada por el SEPE a través de su portal institucional. Con la aprobación de la propuesta formulada por el departamento de Economía, el tope asistencial escalará hasta los 964,50 euros brutos al mes a partir de 2027.

Esta revalorización supondrá un margen adicional de casi 50 euros brutos mensuales respecto a los parámetros vigentes en 2026. La ampliación del tope económico puede favorecer de forma directa a aquellos trabajadores desempleados que se encontraban próximos al umbral anterior. En este sentido, la normativa de determinados subsidios habilita a los trabajadores a solicitar la prestación meses después del cese laboral si, transcurrido ese tiempo, pasan a cumplir la exigencia de carencia de ingresos, aunque inicialmente no reunieran las condiciones requeridas.