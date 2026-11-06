El medicamento se comercializa en cajas de 30 comprimidos bajo prescripción médica y ofrece una alternativa diaria a las inyecciones semanales, tras demostrar su eficacia en el ensayo clínico OASIS 4 publicado en ‘The New England Journal of Medicine’.

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El tratamiento farmacológico del exceso de peso suma una nueva alternativa terapéutica en el territorio nacional. La semaglutida, una de las moléculas que ha transformado el abordaje médico de la obesidad a través de sus opciones inyectables, ya se encuentra disponible en las farmacias españolas en formato oral. Comercializado bajo el nombre de Wegovy, este fármaco se presenta en cajas de 30 comprimidos y requiere receta médica obligatoria para su dispensación. Aunque en el mercado existían previamente otros tratamientos en cápsulas como Orlistat, este fármaco destaca por ser el primer agonista del receptor del GLP-1 autorizado por vía oral para el control del peso, actuando directamente sobre los mecanismos hormonales que regulan el apetito.

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Mecanismo de acción y tecnología de absorción de la semaglutida oral

La efectividad de la semaglutida se fundamenta en su capacidad para imitar la función del GLP-1, una hormona generada por el propio organismo que interviene de forma directa en la regulación de la saciedad. La sustancia transmite señales al cerebro para indicar que el cuerpo está saciado, al tiempo que estimula al páncreas para que libere insulina, contribuyendo a la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y ralentizando el proceso de vaciamiento gástrico. Tras décadas empleándose prioritariamente en el tratamiento de la diabetes tipo 2, la indicación del fármaco se ha extendido al ámbito de la obesidad por su capacidad para reducir la sensación de hambre y facilitar la disminución de la ingesta calórica.

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Para superar la barrera biológica que hasta la fecha obligaba a administrar la semaglutida mediante inyecciones subcutáneas, la nueva formulación oral incorpora salcaprozato de sodio (SNAC). Esta sustancia facilita la absorción de la molécula principal a través de las paredes del estómago.

La indicación médica de este comprimido diario está dirigida a pacientes adultos que presenten un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30, así como a aquellos con un IMC a partir de 27 que padezcan al menos una patología vinculada al peso, tales como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 o apnea obstructiva del sueño. La pauta farmacológica debe pautarse de forma complementaria a una dieta reducida en calorías y a un plan de actividad física destinado a evitar la pérdida de masa muscular.

Resultados del ensayo clínico OASIS 4 y pauta de administración

El aval científico que respalda esta presentación oral proviene del ensayo clínico OASIS 4, cuyos resultados han sido publicados en la revista médica The New England Journal of Medicine. La investigación contó con la participación de 307 adultos con obesidad o sobrepeso asociado a complicaciones de salud, sin que ninguno padeciera diabetes. Los participantes fueron divididos de forma aleatoria: un grupo de 205 personas recibió la dosis de mantenimiento de 25 miligramos diarios de semaglutida oral, mientras que 102 participantes recibieron placebo, sometiéndose ambos conjuntos a una intervención de estilo de vida con dieta y ejercicio.

Transcurridas 64 semanas de seguimiento, la pérdida media de peso estimada alcanzó el 13,6 % en el grupo tratado con semaglutida oral, frente al 2,2 % registrado en el grupo placebo. En el análisis que estimó los resultados en el supuesto de que todos los sujetos mantuvieran el tratamiento sin recurrir a terapias añadidas, la reducción de peso llegó al 16,6 %, en comparación con el 2,7 % del grupo de control.

No obstante, la correcta administración del comprimido requiere seguir unas instrucciones estrictas. La pastilla debe ingerirse en ayunas, tras al menos ocho horas sin consumir alimentos, tomándose entera y acompañada de una pequeña cantidad de agua. Tras su ingesta, el paciente debe esperar un mínimo de 30 minutos antes de ingerir comida, bebida u otros medicamentos por vía oral.

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el esquema posológico se inicia con una dosis de 1,5 miligramos y se incrementa de forma progresiva hasta alcanzar los 25 miligramos de mantenimiento, en función de la tolerancia y la prescripción médica. Los efectos adversos más comunes son de carácter digestivo —náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal— y se concentran al inicio del tratamiento. En el ensayo OASIS 4, estos trastornos gastrointestinales se manifestaron en el 74 % de los tratados con semaglutida, frente al 42,2 % de los que recibieron placebo.

Precios y cobertura en el Sistema Nacional de Salud

Respecto al régimen económico y de financiación, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que el Sistema Nacional de Salud no financiará esta nueva presentación farmacéutica. Por ello, el coste íntegro del tratamiento debe ser asumido por los usuarios en las oficinas de farmacia.

De acuerdo con los datos facilitados por la agencia EFE, los precios fijados para las distintas dosis comercializadas de la caja de 30 comprimidos son los siguientes:

Dosis del comprimido Precio de venta al público 1,5 mg (Dosis inicial) 179,89 € 4 mg (Dosis de escalado) 179,89 € 9 mg (Dosis intermedia) 200,19 € 25 mg (Dosis de mantenimiento) 236,00 €

La llegada de este formato comprimido amplía las opciones disponibles en la práctica clínica. A la hora de prescribir la terapia, los profesionales sanitarios podrán valorar entre la vía oral o la inyectable atendiendo a la situación individual de cada paciente, su respuesta a la medicación y la adherencia a la pauta posológica.