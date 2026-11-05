Vox Ceuta ha compartido un mensaje de @VOX_Europa_ en el que se informa que Bruselas no recortará la ayuda económica a Marruecos después de lo ocurrido en Ceuta.

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Según el mensaje, la Comisión Europea respondió a @Jorgebuxade calificando a Marruecos como un «socio estratégico», manteniendo una ayuda de 160 millones de euros para Rabat.

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Publicación original de @VOX_Europa_: ver en redes sociales.

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