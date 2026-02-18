El Partido Popular (PP) pidió este miércoles en el Congreso la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la renuncia del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, involucrado en una querella por agresión sexual presentada por una agente.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, cargó contra Marlaska durante la sesión de control al Gobierno: «Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación». Tellado acusó al Ejecutivo de encubrir «presuntos delincuentes» y criticó lo que denominó «feminismo asqueroso de esta izquierda», en referencia a la supuesta tolerancia hacia agresiones cometidas por miembros policiales.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también subrayó que González dimitió únicamente porque su caso se hizo público, no por la gravedad de los hechos.

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la actuación del Gobierno, asegurando que tanto Marlaska como el Ejecutivo «hicieron lo que tenían que hacer», y reafirmó que el DAO solicitó su dimisión tras conocerse la querella. «Tolerancia cero con la agresión a las mujeres», enfatizó.

El caso se centra en la denuncia de una agente, quien acusa a González de agredirla sexualmente en abril del año pasado en una vivienda oficial del Ministerio del Interior, tras mantener con él una relación de afectividad. La mujer también denuncia haber sido coaccionada para no presentar la denuncia.

El juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid ha citado a González a declarar el próximo 17 de marzo, y a la denunciante ese mismo día para relatar los hechos. La controversia marcó el inicio de la sesión de control, a la que no asistió el presidente Pedro Sánchez por estar de viaje oficial en La India.