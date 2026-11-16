El Partido Popular ha anunciado una de las medidas inéditas de su programa electoral: el impulso de una denominada «ley de nietos vasca». Esta reforma legal tiene como objetivo principal facilitar la participación voluntaria en los procesos electorales de aquellas personas que se vieron obligadas a marchar del País Vasco y de Navarra —así como a sus descendientes— debido al acoso, la violencia y la extorsión del terrorismo de ETA durante los años más duros de la banda.

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La iniciativa busca resarcir de algún modo el impacto demográfico y político provocado por el éxodo de miles de ciudadanos que tuvieron que dejar su tierra natal huyendo de la amenaza terrorista, permitiendo recuperar los vínculos institucionales y el derecho a la participación en su comunidad de origen.

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Los ejes clave de la iniciativa

Reparación democrática: La medida pretende compensar los efectos de la alteración del censo electoral en Euskadi y Navarra, provocada de manera directa por la presión y la violencia que obligaron a marchar a profesionales, empresarios, familias y ciudadanos anónimos.

La medida pretende compensar los efectos de la alteración del censo electoral en Euskadi y Navarra, provocada de manera directa por la presión y la violencia que obligaron a marchar a profesionales, empresarios, familias y ciudadanos anónimos. Amplitud generacional (hijos y nietos): Al igual que las fórmulas aplicadas a la diáspora histórica española, la propuesta contempla extender la opción de participación no solo a quienes sufrieron directamente el destierro interior, sino también a las siguientes generaciones (hijos y nietos) nacidas fuera de tierras vascas.

Al igual que las fórmulas aplicadas a la diáspora histórica española, la propuesta contempla extender la opción de participación no solo a quienes sufrieron directamente el destierro interior, sino también a las siguientes generaciones (hijos y nietos) nacidas fuera de tierras vascas. Carácter voluntario: El texto impulsado por la formación contempla que el ejercicio de este derecho sea potestativo, enfocado en reintegrar a la ciudadanía que lo desee en los comicios que les fueron condicionados por el terror.

Un debate sobre la memoria y el censo

Con este anuncio, insertado dentro de los ejes programáticos de la formación, el PP pone sobre la mesa una reivindicación histórica de los colectivos de exiliados del terrorismo, que durante décadas han reclamado fórmulas para paliar el desarraigo institucional y político provocado por la violencia en el norte de España. La propuesta abre un nuevo frente de debate político en torno a la memoria de las víctimas, la reparación de los daños causados por ETA y la configuración democrática de los censos afectados por la presión terrorista.

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