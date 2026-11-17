La cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha retado a los candidatos de las distintas formaciones políticas catalanas a firmar un compromiso por escrito para hablar «siempre» en catalán en las intervenciones de la Cámara Baja.

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Durante su participación en un ciclo de desayunos informativos y ruedas de prensa organizado por la Agencia EFE en el marco de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, la dirigente posconvergente advirtió sobre la «amenaza» de PP y Vox de revocar el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento.

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Las claves de la propuesta de Junts

Compromiso por escrito: Junts remeterá un documento formal a los cabezas de lista en Cataluña —incluyendo a Jordi Hereu (PSC), Gabriel Rufián (ERC), Ada Colau (Comuns-Frente Amplio), Xavier García Albiol (PP) y Juanjo Aizcorbe (Vox)— para que se posicionen antes de los comicios.

Junts remeterá un documento formal a los cabezas de lista en Cataluña —incluyendo a Jordi Hereu (PSC), Gabriel Rufián (ERC), Ada Colau (Comuns-Frente Amplio), Xavier García Albiol (PP) y Juanjo Aizcorbe (Vox)— para que se posicionen antes de los comicios. Ejes del acuerdo: El texto propuesto no solo exige emplear el catalán de forma permanente en los debates parlamentarios y en la presentación de iniciativas escritas, sino también blindar la inmersión lingüística en el ámbito educativo y potenciar su uso en la administración de justicia.

El texto propuesto no solo exige emplear el catalán de forma permanente en los debates parlamentarios y en la presentación de iniciativas escritas, sino también blindar la inmersión lingüística en el ámbito educativo y potenciar su uso en la administración de justicia. Frente común frente a la derecha y ultraderecha: Nogueras ha señalado que formaciones como el Partido Popular y Vox ya han manifestado su intención de eliminar los dispositivos de traducción y prohibir de nuevo el uso de las lenguas cooficiales si alcanzan el poder, por lo que considera indispensable una respuesta unitaria desde Cataluña.

Reacciones en el escenario de campaña

La iniciativa de la formación independentista pone el foco en las posturas lingüísticas de los diferentes bloques de cara a la próxima legislatura. Mientras los partidos de ámbito estatal de centro y derecha defienden recuperar el uso exclusivo del castellano como lengua común de trabajo en las instituciones, los grupos nacionalistas e independentistas sitúan la defensa del catalán como uno de los ejes fundamentales de confrontación y debate en esta recta final hacia las urnas del 29-N.

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