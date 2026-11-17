El consejo de administración de Nvidia ha cerrado temporalmente la puerta al retorno de Jensen Huang a la dirección de la multinacional de semiconductores, a pesar del fuerte respaldo institucional y mediático cosechado por el cofundador en las últimas horas.

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La negativa de la compañía se mantiene firme en plena campaña de presión liderada por figuras clave de la industria tecnológica y de la política estadounidense.

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Las claves de la negativa y el trasfondo de la salida

Investigación interna prioritaria: La junta directiva ha priorizado concluir la investigación independiente abierta sobre las relaciones personales de Huang. El objetivo es esclarecer si alguna de estas conexiones pudo comprometer información confidencial de la compañía o suponer un riesgo directo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La junta directiva ha priorizado concluir la investigación independiente abierta sobre las relaciones personales de Huang. El objetivo es esclarecer si alguna de estas conexiones pudo comprometer información confidencial de la compañía o suponer un riesgo directo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Motivos de su marcha: El cofundador abandonó la presidencia ejecutiva y su asiento en el consejo tras salir a la luz informaciones sobre vínculos personales con empleadas de la firma y con una empresaria china presuntamente vinculada a los servicios de inteligencia de Pekín.

El cofundador abandonó la presidencia ejecutiva y su asiento en el consejo tras salir a la luz informaciones sobre vínculos personales con empleadas de la firma y con una empresaria china presuntamente vinculada a los servicios de inteligencia de Pekín. Apoyos de peso: La negativa del consejo contrasta con el fuerte movimiento de apoyo en el sector. Una petición pública para exigir su restitución ha superado ya las 180.000 firmas, respaldada abiertamente por líderes tecnológicos como Elon Musk (Tesla y SpaceX) y Tim Sweeney (Epic Games).

La postura de la administración estadounidense

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado públicamente a favor de la reincorporación del empresario, señalando que su regreso al frente del gigante tecnológico «no sería una mala idea».

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A pesar de estas muestras de simpatía desde la esfera política y de los intentos de acercamiento y contactos exploratorios por parte del propio Huang, el consejo de administración se mantiene inflexible en su postura de bloquear su vuelta de forma inmediata mientras persista la incertidumbre regulatoria y de seguridad.

Impacto en los mercados financieros

Esta crisis de gobernabilidad continúa castigando de forma notable la cotización bursátil del fabricante de chips. Las acciones de la compañía han sufrido descensos pronunciados, alejándose considerablemente de sus máximos anuales y provocando que Nvidia ceda temporalmente su trono como la empresa cotizada con mayor capitalización del mundo frente a competidores directos como Apple y Microsoft.