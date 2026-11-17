El Consejo de Ministros aprobará este martes una de las medidas socioeconómicas más esperadas del año: la subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027. Con esta revalorización, la retribución mínima en España se situará en 1.286 euros al mes en 14 pagas, lo que equivale a 1.500 euros mensuales repartidos en 12 pagas.

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Esta actualización busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos frente al contexto económico actual y viene acompañada de ajustes clave en el ámbito fiscal y laboral.

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Principales puntos de la reforma

Cuantía exacta: El nuevo SMI se fijará en 1.286 euros brutos mensuales (en 14 pagas) o 1.500 euros (en 12 pagas anuales).

El nuevo SMI se fijará en 1.286 euros brutos mensuales (en 14 pagas) o 1.500 euros (en 12 pagas anuales). Exención en el IRPF: El Ejecutivo implementará una deducción fiscal específica para garantizar que esta subida salarial no se vea absorbida por las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, protegiendo así el incremento neto en la nómina de los beneficiarios.

El Ejecutivo implementará una deducción fiscal específica para garantizar que esta subida salarial no se vea absorbida por las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, protegiendo así el incremento neto en la nómina de los beneficiarios. Impacto en la nómina: Los trabajadores afectados percibirán de manera directa el incremento neto en sus recibos salariales a partir de su entrada en vigor, con efectos retroactivos o inmediatos según los plazos habituales de aplicación.

¿A quién afecta esta medida?

La subida del SMI impacta de manera directa a cientos de miles de trabajadores en España adscritos a diversos sectores productivos, especialmente a aquellos con convenios colectivos más bajos, empleo a tiempo parcial, jóvenes en su primera toma de contacto con el mercado laboral y determinados colectivos del sector servicios y agrario. Asimismo, sirve de referencia indirecta para la revalorización de otros indicadores económicos y prestaciones vinculadas a los ingresos mínimos.

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Contexto europeo y comparación internacional

Con esta nueva cuantía de 1.500 euros mensuales (en 12 pagas), España consolida su posición en la senda de convergencia con los principales socios de la Unión Europea, situándose en línea con las recomendaciones comunitarias de propiciar salarios mínimos que garanticen unas condiciones de vida dignas y un reparto más equitativo del crecimiento económico.

Nota informativa elaborada a partir del anuncio oficial previsto para este martes sobre las modificaciones en el ámbito laboral y fiscal.