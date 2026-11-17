MADRID — El conocido creador de contenidos Jordi Wild ha acudido al plató de Horizonte, el programa conducido por Iker Jiménez en Cuatro, para hacer balance de su reciente y comentado ciclo de entrevistas a los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de cara a las próximas citas electorales.

Lee tambien: Jordi Wild publica su entrevista a Ada Colau

Durante su intervención, el podcaster reflexionó sobre las críticas, los errores de planteamiento y el esfuerzo que supuso adentrarse en el formato político en su canal, The Wild Project.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

De perder el miedo al agotamiento mental

Ante las preguntas de Iker Jiménez, Jordi Wild reconoció que se enfrentó a los encuentros con total respeto hacia las figuras institucionales, desmarcándose de los temores exagerados que algunos sectores proyectaban sobre su estilo. «Hay gente que pensaba que cuando llegaran les iba a hacer un mataleón», bromeó el comunicador para ilustrar la expectación y tensión previa que rodeaba a las charlas.

Lee tambien: El coste electoral de plantar a Jordi Wild: analistas señalan que Vox da la espalda a su caladero de votantes jóvenes

Sin embargo, el creador también asumió una postura de autocrítica respecto al formato y al desgaste físico. Explicó que realizar cuatro entrevistas seguidas en cuatro días consecutivos supuso un error de cálculo en su planificación, lo que provocó que llegara mentalmente drenado a las últimas citas del ciclo, reconociendo dificultades en la gestión del tiempo con algunos de los invitados.

Un formato diferente para un contexto inédito

El paso de los líderes políticos por plataformas digitales de gran calado ha abierto un nuevo debate sobre la comunicación política y la búsqueda de audiencias más allá de los platós tradicionales de televisión. Las declaraciones de Jordi Wild en el programa de Cuatro profundizan en los retos de trasladar el tono distendido de los pódcasts a la confrontación de ideas con aspirantes a gobernar el país, marcando un hito en la campaña actual.