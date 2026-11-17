Los contenidos con cargas de odio en las principales plataformas de redes sociales han registrado un descenso generalizado del 33%, según los datos difundidos este lunes. Sin embargo, a pesar de esta reducción global, los organismos especializados advierten de un incremento específico en los discursos hostiles orientados contra el colectivo migrante.

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Claves de la evolución y retirada de contenidos

Caída general: El volumen global de expresiones discriminatorias en los canales digitales ha disminuido de forma notable tras los picos de tensión registrados en meses anteriores.

El volumen global de expresiones discriminatorias en los canales digitales ha disminuido de forma notable tras los picos de tensión registrados en meses anteriores. Aumento en la tasa de retirada: El porcentaje de mensajes de odio eliminados por las propias plataformas tecnológicas aumentó hasta situarse en el 64% de los casos.

El porcentaje de mensajes de odio eliminados por las propias plataformas tecnológicas aumentó hasta situarse en el de los casos. Eficacia de los notificadores: Las plataformas retiraron el 51% de los contenidos reportados tras ser notificados por cauces institucionales o verificadores confiable (trusted flagger), mientras que la acción motivada por denuncias de usuarios convencionales se elevó al 14%.

Comportamiento por plataformas digitales

El informe detalla diferencias significativas en la capacidad y rapidez de respuesta de las distintas redes sociales a la hora de suprimir este tipo de contenidos:

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X (antigua Twitter): Se situó a la cabeza en la eliminación de publicaciones hostiles, alcanzando una tasa de retirada del 87% .

Se situó a la cabeza en la eliminación de publicaciones hostiles, alcanzando una tasa de retirada del . Facebook e Instagram: Ambas plataformas del ecosistema Meta registraron porcentajes elevados de intervención, con un 78% y un 74% , respectivamente.

Ambas plataformas del ecosistema Meta registraron porcentajes elevados de intervención, con un y un , respectivamente. TikTok y YouTube: Mostraron los índices más bajos de retirada de este tipo de material nocivo, registrando un 40% y un 35% de eficacia en la supresión de los mensajes detectados.

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