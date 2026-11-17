Los contenidos con cargas de odio en las principales plataformas de redes sociales han registrado un descenso generalizado del 33%, según los datos difundidos este lunes. Sin embargo, a pesar de esta reducción global, los organismos especializados advierten de un incremento específico en los discursos hostiles orientados contra el colectivo migrante.
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Claves de la evolución y retirada de contenidos
- Caída general: El volumen global de expresiones discriminatorias en los canales digitales ha disminuido de forma notable tras los picos de tensión registrados en meses anteriores.
- Aumento en la tasa de retirada: El porcentaje de mensajes de odio eliminados por las propias plataformas tecnológicas aumentó hasta situarse en el 64% de los casos.
- Eficacia de los notificadores: Las plataformas retiraron el 51% de los contenidos reportados tras ser notificados por cauces institucionales o verificadores confiable (trusted flagger), mientras que la acción motivada por denuncias de usuarios convencionales se elevó al 14%.
Comportamiento por plataformas digitales
El informe detalla diferencias significativas en la capacidad y rapidez de respuesta de las distintas redes sociales a la hora de suprimir este tipo de contenidos:
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- X (antigua Twitter): Se situó a la cabeza en la eliminación de publicaciones hostiles, alcanzando una tasa de retirada del 87%.
- Facebook e Instagram: Ambas plataformas del ecosistema Meta registraron porcentajes elevados de intervención, con un 78% y un 74%, respectivamente.
- TikTok y YouTube: Mostraron los índices más bajos de retirada de este tipo de material nocivo, registrando un 40% y un 35% de eficacia en la supresión de los mensajes detectados.
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