El Gobierno ha procedido a reconocer oficialmente a Guillem Agulló como víctima del terrorismo, culminando así una histórica reivindicación mantenida por su familia durante más de tres décadas. El joven, conocido militante antifascista y antirracista, fue asesinado en abril de 1993 en la localidad castellonense de Montanejos a manos de un grupo de ideología neonazi.

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Este paso se produce tras las recientes reuniones mantenidas por el Ejecutivo —incluyendo un encuentro directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los familiares del joven— para estudiar las vías legales que permitieran reparar la memoria del caso.

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Claves del reconocimiento y contexto histórico

Un crimen con motivación ideológica: Aunque la sentencia judicial dictada en su día tipificó los hechos como un delito de homicidio en el marco de una «pelea juvenil» —sin apreciar formalmente el móvil político que ya defendían entonces la instrucción y la fiscalía—, el movimiento asociativo y su entorno familiar siempre exigieron que se catalogara como un atentado de extrema derecha.

Aunque la sentencia judicial dictada en su día tipificó los hechos como un delito de homicidio en el marco de una «pelea juvenil» —sin apreciar formalmente el móvil político que ya defendían entonces la instrucción y la fiscalía—, el movimiento asociativo y su entorno familiar siempre exigieron que se catalogara como un atentado de extrema derecha. Lucha por la reparación: Durante más de treinta años, los padres de Guillem y diversos colectivos sociales han abanderado una incansable campaña de memoria, exigiendo a las instituciones un posicionamiento firme de condena y equiparación con otras víctimas de la violencia ultra.

Durante más de treinta años, los padres de Guillem y diversos colectivos sociales han abanderado una incansable campaña de memoria, exigiendo a las instituciones un posicionamiento firme de condena y equiparación con otras víctimas de la violencia ultra. Respaldo institucional: El paso dado por el Ejecutivo llega después de intensas semanas de peticiones públicas respaldadas por cientos de firmas y figuras del ámbito social y político, zanjando una deuda histórica en la protección y reconocimiento de las víctimas de crímenes de odio en España.

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